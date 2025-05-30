Уфимец проехал на красный прямо под носом у ДПС

В Уфе водитель иномарки устроил себе мастер-класс по невнимательности. Видео попало в сеть и уже собирает просмотры.

На видеорегистратор очевидца попал эпичный момент. Водитель на перекрестке Шафиева — Рихарда Зорге не стал ждать пару секунд до зеленого и поехал на красный. Спешащий явно куда-то опаздывал.

Но самое смешное — парень даже не удосужился посмотреть по сторонам. А зря! Прямо за ним ехал наряд ДПС.

Полицейские на такую наглость глаза закрывать не стали. Включили мигалки и помчались за нарушителем. Остановили буквально через сотню метров.

Теперь горе-водитель заплатит за свою торопливость 1500 рублей штрафа. За проезд на запрещающий сигнал светофора.