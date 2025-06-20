УТТЗ поставит Уфе 15 троллейбусов на полмиллиарда

Власти Уфы официально оформили сделку с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на приобретение полутора десятков новеньких троллейбусов. Общая сумма контракта составила 511,5 миллиона рублей из городской казны.

Каждая машина обойдется бюджету в 34,1 млн рублей с учетом всех налогов и сопутствующих расходов. Заказчиком выступает городское управление транспорта и связи. Производитель получит предоплату в размере 153,5 млн рублей — треть от стоимости заказа — в течение недели после подписания документов.

Поставка растянется на два года: десять единиц техники прибудут до конца 2025-го, оставшиеся пять — в 2026 году. Новые троллейбусы будут зелеными, низкопольными и смогут перевозить до ста пассажиров, включая 33 сидячих места. Особенность машин — автономный ход на 20 километров без контактной сети.

Транспорт оснастят кондиционерами, видеокамерами наблюдения и системой отопления салона. Максимальная скорость составит не менее 60 км/ч при длине до 12,8 метра. Гарантийный период действует два года или 150 тысяч километров пробега.

Обновление парка электротранспорта в Уфе идет полным ходом — уже 40% подвижного состава заменили на современные модели. Мэр Ратмир Мавлиев также анонсировал планы по закупке троллейбусов-гармошек после их сертификации.