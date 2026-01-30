0
3 часа
Дороги и транспорт

Уфа стареет на глазах: средний возраст водителей трамваев достиг 48 лет, троллейбусов — 50 лет

В МУП «УфаГЭТ» наблюдается старение коллектива: средний возраст водителей составляет 48–50 лет. Предприятию требуется еще 215 сотрудников для закрытия вакансий.
трамвай на маршруте
©rutube

Муниципальное предприятие «Уфимский городской электротранспорт» (УфаГЭТ) столкнулось с кризисом кадров: средний возраст водителей приблизился к 50 годам, а дефицит персонала превысил 20% от штатной численности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Содержание
  1. Дефицит кадров в УфаГЭТ достиг 215 человек
  2. Почему уфимцам приходится долго ждать транспорт
  3. Предыстория: московские трамваи и отток водителей

Дефицит кадров в УфаГЭТ достиг 215 человек

Ситуация с возрастом водителей критическая. По данным мэрии, средний возраст водителя троллейбуса в Уфе составляет 50 лет, трамвая — 48 лет. Молодежь неохотно идет в профессию, из-за чего коллектив естественным образом стареет без притока свежих сил.

Сейчас в УфаГЭТ работают 950 человек, но для полной комплектации штата необходимо нанять еще 215 сотрудников. Предприятие остро нуждается в 39 водителях троллейбусов и 20 водителях трамваев. Кроме того, в депо пустуют рабочие места технического персонала: требуются мастера, инженеры, водители автомобилей и тракторов, монтеры путей, слесари-ремонтники и электрогазосварщики.

Для сравнения, в соседнем Челябинске ситуация иная. У местного оператора «ЧелябГЭТ» средний возраст водителя трамвая составляет 35,6 года. Соседям удается привлекать молодые кадры, тогда как Уфа проигрывает конкуренцию за работников.

Почему уфимцам приходится долго ждать транспорт

Дефицит водителей и техперсонала напрямую влияет на график движения. Из-за нехватки людей на линии выходит меньше транспорта, чем требуется городу, увеличиваются интервалы ожидания, особенно в вечернее время. Если предприятие не закроет вакансии, жителям столицы Башкирии придется дольше ждать транспорт на остановках, а нагрузка на оставшихся водителей возрастет, что скажется на безопасности перевозок.

Предыстория: московские трамваи и отток водителей

Проблема с кадрами в УфаГЭТ обострилась на фоне общего дефицита водителей в регионе. Сотрудники массово уходят в сферу грузоперевозок и такси, где зарплаты значительно выше. В конце 2025 года издание News-Bash уже писало о том, что из-за нехватки сменщиков уфимские трамваи часто заканчивают работу раньше положенного — около 20:00.

Власти пытаются спасти ситуацию обновлением подвижного состава за счет списанной техники из Москвы. Осенью 2024 года стало известно о передаче Уфе 69 московских трамваев. Хотя эти вагоны новее уфимских, они все равно требуют качественного обслуживания, для которого сейчас не хватает слесарей и инженеров. Параллельно руководство республики планирует масштабную модернизацию трамвайных путей в южной части города.

Похожие записи
0
30.01.2026
Новости

АИ-95 уже по 65,25 рубля: Росстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Башкирии

заправочный пистолет в баке автомобиля
Опубликованы данные еженедельного мониторинга цен на АЗС региона. Статистика фиксирует удорожание популярных марок бензина и дизельного топлива.
0
29.01.2026
Новости

Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

выбросы в воздух
По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
0
29.01.2026
Экономика

Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения

строящийся дом
Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.
0
29.01.2026
Происшествия

В Уфе в аварийном доме на Заводской обрушился потолок

обрушился потолок
В Уфе в квартире аварийного дома на улице Заводской произошло обрушение потолка. В помещении находился 14-летний подросток, который успел выйти до падения конструкций.
0
28.01.2026
Криминал

В Уфе женщину будут судить за жестокое убийство бывшего сожителя

нож
Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней уфимки. Ей инкриминируют убийство группой лиц и надругательство над телом умершего.
0
27.01.2026
Происшествия

Жительница Уфы изучила анатомию и попыталась зарезать бывшего возлюбленного на глазах ребенка

нож в крови
26-летняя жительница Уфы обвиняется в покушении на убийство. Следствие установило, что обвиняемая несколько месяцев изучала анатомическое строение человека, чтобы нанести бывшему сожителю смертельные ранения.
0
27.01.2026
Происшествия

В Уфе при пожаре в садовом товариществе погибла 85-летняя женщина

горит дом
В СНТ «Коллективный сад № 3» загорелись два кирпичных дома. Сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тело 85-летней женщины.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.