Уфа стареет на глазах: средний возраст водителей трамваев достиг 48 лет, троллейбусов — 50 лет

В МУП «УфаГЭТ» наблюдается старение коллектива: средний возраст водителей составляет 48–50 лет. Предприятию требуется еще 215 сотрудников для закрытия вакансий.

Муниципальное предприятие «Уфимский городской электротранспорт» (УфаГЭТ) столкнулось с кризисом кадров: средний возраст водителей приблизился к 50 годам, а дефицит персонала превысил 20% от штатной численности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Дефицит кадров в УфаГЭТ достиг 215 человек

Ситуация с возрастом водителей критическая. По данным мэрии, средний возраст водителя троллейбуса в Уфе составляет 50 лет, трамвая — 48 лет. Молодежь неохотно идет в профессию, из-за чего коллектив естественным образом стареет без притока свежих сил.

Сейчас в УфаГЭТ работают 950 человек, но для полной комплектации штата необходимо нанять еще 215 сотрудников. Предприятие остро нуждается в 39 водителях троллейбусов и 20 водителях трамваев. Кроме того, в депо пустуют рабочие места технического персонала: требуются мастера, инженеры, водители автомобилей и тракторов, монтеры путей, слесари-ремонтники и электрогазосварщики.

Для сравнения, в соседнем Челябинске ситуация иная. У местного оператора «ЧелябГЭТ» средний возраст водителя трамвая составляет 35,6 года. Соседям удается привлекать молодые кадры, тогда как Уфа проигрывает конкуренцию за работников.

Почему уфимцам приходится долго ждать транспорт

Дефицит водителей и техперсонала напрямую влияет на график движения. Из-за нехватки людей на линии выходит меньше транспорта, чем требуется городу, увеличиваются интервалы ожидания, особенно в вечернее время. Если предприятие не закроет вакансии, жителям столицы Башкирии придется дольше ждать транспорт на остановках, а нагрузка на оставшихся водителей возрастет, что скажется на безопасности перевозок.

Предыстория: московские трамваи и отток водителей

Проблема с кадрами в УфаГЭТ обострилась на фоне общего дефицита водителей в регионе. Сотрудники массово уходят в сферу грузоперевозок и такси, где зарплаты значительно выше. В конце 2025 года издание News-Bash уже писало о том, что из-за нехватки сменщиков уфимские трамваи часто заканчивают работу раньше положенного — около 20:00.

Власти пытаются спасти ситуацию обновлением подвижного состава за счет списанной техники из Москвы. Осенью 2024 года стало известно о передаче Уфе 69 московских трамваев. Хотя эти вагоны новее уфимских, они все равно требуют качественного обслуживания, для которого сейчас не хватает слесарей и инженеров. Параллельно руководство республики планирует масштабную модернизацию трамвайных путей в южной части города.