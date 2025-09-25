Уфа потратит миллионы на транспортировку старых трамваев из Москвы. Что именно покупает город?

Уфимское Управление транспорта ищет доставщика 26 б/у трамваев из Москвы. Цена вопроса — 14,7 млн рублей.

Почти 15 миллионов рублей готовы заплатить власти в Уфе за переезд столичного транспорта. Управление инфраструктурой транспорта объявило тендер на доставку 26 подержанных трамваев Pesa Fokstrot из Москвы.

Вагоны модели 71-414 предстоит забрать из Краснопресненского депо Москвы. Конечная точка маршрута — уфимское депо № 2 на проспекте Октября. Всю логистическую операцию нужно завершить до конца 2025 года.

График доставки будет плавающим — транспорт поедет по заявкам от заказчика. Перевозчику поставлена задача грузить минимум четыре вагона в неделю. При этом за один день разрешается отправлять только одну единицу техники.

За сохранность ценного груза будет полностью отвечать подрядчик. В контракте прописали, что любая авария или ДТП в пути — это головная боль исполнителя. Трамваи должны доехать до Уфы в целости и сохранности.

Это уже не первая подобная логистическая операция для уфимского МУПа. В апреле 2025 года ведомство уже искало подрядчика для транспортировки 21 трамвая за 10,5 миллионов рублей. А годом ранее на перевозку 20 вагонов потратили 11,7 миллиона.

Всего столица Башкирии ждёт от Москвы 69 трамваев Pesa Fokstrot в рамках общего соглашения. Сами вагоны достаются городу бесплатно. По одной из версий, Москва просто избавляется от польских моделей, чтобы полностью унифицировать свой трамвайный парк.