В Уфе на проспекте Октября остановили Nissan Patrol с нелегальным тюнингом. Водителю выписали штраф и пригрозили аннулировать регистрацию авто

В Уфе в ходе рейда на проспекте Октября сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan Patrol, в конструкцию которого были внесены незарегистрированные изменения. Водителю грозит не только штраф, но и аннулирование регистрации транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по РБ, инцидент произошел во время профилактических мероприятий по контролю за техническим состоянием автомобилей. Внимание инспекторов привлекли явные доработки во внешнем виде внедорожника Nissan Patrol, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем.

Водитель не стал отрицать наличие незарегистрированного тюнинга и выразил готовность устранить нарушения. Тем не менее, это не освободило его от административной ответственности.

На месте владельцу был выписан штраф в размере 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Однако основным последствием может стать аннулирование государственной регистрации автомобиля, если незаконные изменения не будут устранены в установленный срок. В Госавтоинспекции напоминают, что любые доработки конструкции транспортного средства требуют официального согласования.

Что нужно знать о тюнинге: отвечаем на главные вопросы водителей

Что именно считается незаконным тюнингом?

Незаконным изменением является установка оборудования, не предусмотренного производителем и не зарегистрированного в ГИБДД. Чаще всего инспекторы обращают внимание на:

Силовой обвес : Нештатные металлические бамперы, пороги, лебёдки и «кенгурятники».

: Нештатные металлические бамперы, пороги, лебёдки и «кенгурятники». Оптика : Установка ксеноновых или светодиодных ламп в фары, не предназначенные для них, тонировка фар и фонарей, световые приборы нестандартного цвета.

: Установка ксеноновых или светодиодных ламп в фары, не предназначенные для них, тонировка фар и фонарей, световые приборы нестандартного цвета. Подвеска и колёса : Изменение клиренса (лифт или занижение), а также установка колёс, размер которых выходит за рамки допустимых производителем.

: Изменение клиренса (лифт или занижение), а также установка колёс, размер которых выходит за рамки допустимых производителем. Выхлопная система: Прямоточный глушитель, уровень шума которого превышает установленный норматив в 96 дБ.

Штраф в 500 рублей — это всё наказание?

Первоначальный штраф действительно невелик. Однако при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, либо водителя могут лишить права управления на срок от 1 до 3 месяцев. За установку незаконных спецсигналов или световых приборов предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией оборудования.

Что такое «аннулирование регистрации» на практике?

Инспектор ГИБДД вместе со штрафом выдает водителю предписание на устранение нарушений в течение 10 дней. За этот срок владелец должен либо вернуть автомобиль к заводскому состоянию, либо легализовать тюнинг. Если требование не выполнено, регистрация прекращается. Передвижение на таком автомобиле запрещено и влечет за собой отдельный штраф, а при повторном нарушении — лишение прав.

Можно ли узаконить доработки?

Да, легализация возможна, но это сложный процесс, включающий несколько этапов:

Получение заключения в аккредитованной технической лаборатории о возможности внесения изменений. Получение разрешения на тюнинг в ГИБДД. Проведение работ (желательно в сертифицированном сервисе). Получение протокола проверки безопасности конструкции в той же лаборатории. Внесение отметки об изменениях в ПТС и СТС в отделении ГИБДД.

Почему инспекторы так внимательны к тюнингу?

Основная причина — безопасность дорожного движения. Незаводские компоненты могут непредсказуемо влиять на управляемость автомобиля и безопасность окружающих. Например, силовой бампер опасен для пешеходов при ДТП, лифт подвески меняет центр тяжести и повышает риск опрокидывания, а нештатная оптика может ослеплять водителей встречных автомобилей.