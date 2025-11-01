0
Дороги и транспорт

«Туннель без входа»: в центре Уфы построили защитный коридор, в который не попасть

В Уфе рядом с разваливающимся домом на Карла Маркса появился защитный туннель для пешеходов. Одна проблема — попасть в него оказалось физически невозможно.
пешеходный переход
©БашДТП
Содержание
  1. Туннель в никуда
  2. Улица контрастов
  3. Городские раны

Туннель в никуда

Ироничная забота о горожанах проявилась в центре Уфы. На улице Карла Маркса, где десятилетиями ветшает старинный дом, коммунальные службы соорудили защитный коридор для пешеходов. Однако войти в этот спасительный туннель оказалось невозможно, сообщил читатель Телеграм-канала БашДТП.

Конструкцию установили для безопасности прохожих, чтобы на головы не сыпалась штукатурка с фасада. Казалось бы, здравая мысль, но её реализация превратилась в очередной городской анекдот. Пешеходная галерея стоит, а путь в неё преграждён, делая всё сооружение бессмысленным памятником стараниям.

Улица контрастов

Улица Карла Маркса давно известна своими архитектурными «призраками». Например, дом №33, являющийся памятником культуры, недавно тоже начал осыпаться — тогда власти просто огородили опасный участок. А знаменитый дом №17/19, где когда-то жили писатели, теперь пустует и разрушается, привлекая лишь вандалов.

Иронии добавляет и тот факт, что с инфраструктурой для пешеходов в этом районе и так не всё гладко. В начале года на той же улице Карла Маркса под тяжестью снега уже обрушилась одна из старых пешеходных конструкций. К счастью, она не использовалась, но инцидент показал общую усталость городской среды.

При этом городские власти регулярно заявляют о планах по благоустройству. Существуют проекты расширения тротуаров и создания комфортных пешеходных зон, в том числе и на Карла Маркса. Этот недоступный туннель стал странным символом разрыва между планами и их причудливым воплощением.

Городские раны

Историки и краеведы бьют тревогу уже не первый год. По их оценкам, за последние десятилетия Уфа лишилась более 150 исторических зданий. Некоторые из них сносили, а другие, как кажется, просто оставляли разрушаться под воздействием времени и погоды, так как снос памятников архитектуры запрещён.

Проблема безопасности пешеходов в Уфе поднималась и известными урбанистами. Отмечалось, что тротуары часто превращены в парковки, отсутствует безбарьерная среда, а из-за неправильного дизайна улиц возникает угроза для всех участников движения. Городу предлагали внедрять единые стандарты для пешеходных пространств и использовать тактический урбанизм для быстрых улучшений.

