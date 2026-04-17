ЦОДД Башкортостана объяснил роль своих сотрудников на трассах

В Башкортостане Центр организации дорожного движения разъяснил функции своих сотрудников на дорогах — они фиксируют нарушения, но не выписывают штрафы.
©ГКУ РБ Центр организации дорожного движения / ВКонтакте

В Башкортостане сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, чем именно занимаются на трассах республики. Ведомство ответило на запрос редакции UFA1.RU и опровергло распространённое среди автомобилистов заблуждение о полномочиях своих работников.

Многие водители в Башкортостане убеждены: если человек в форме стоит у дороги без камеры, значит, он охотится за нарушителями ради штрафов. В ЦОДД республики с этим не согласились.

По данным ведомства, сотрудники центра несут дежурство на участках с повышенной концентрацией аварий и в местах, где дорожная обстановка оценивается как предаварийная. Их задача — оперативно выявлять нарушения, способные повлечь реальную угрозу безопасности на трассе.

При этом полномочия по вынесению административных взысканий у ЦОДД отсутствуют — это исключительная прерогатива Госавтоинспекции. Все зафиксированные материалы передаются в ГИБДД Республики Башкортостан для принятия процессуального решения.

«Штрафы не выписываем, но нарушения фиксируем», — сообщили в центре организации дорожного движения.

Напомним, по данным аналитического агентства «Промрейтинг», опубликованным в феврале 2026 года, по итогам прошлого года Республика Башкортостан покинула топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП — в 2024 году республика замыкала этот список. Тем не менее в рейтинге регионов по числу ДТП с водителями в состоянии опьянения Башкортостан занял девятое место за 2025 год.

Начальник республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов назвал федеральную трассу М-5 «Урал» самой опасной в регионе: в прошлом году на ней в ДТП погибли 33 человека. Следом по числу жертв идут трасса Уфа — Оренбург с 11 погибшими, М-7 «Волга» и Западный обход Уфы — на каждой из этих дорог зафиксировано по 5 погибших.

