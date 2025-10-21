0
4 часа
Дороги и транспорт

Теперь и за телефон накажут: в Уфе камеры начали ловить водителей на новых нарушениях

В Уфе на 25 перекрёстках заработали камеры, которые теперь ловят водителей с телефонами и без пристегнутого ремня. Штрафы выписываются автоматически. Рассказываем, где.
камера видеофиксация нарушений пдд
©Imagen

В Уфе появились камеры, которые фиксируют не только превышение скорости, но и использование телефона за рулём и не пристёгнутый ремень безопасности. Оборудование установлено более чем на 25 перекрёстках города.

Содержание
  1. Где установлены камеры
  2. Модернизация системы контроля
  3. Размер штрафов

Где установлены камеры

Новое оборудование работает на пересечениях улиц Пушкина — Гафури, Заки Валиди — Цюрупы, Комсомольская — имени Города Галле, Комсомольская — Бессонова. Камеры также установлены на перекрёстках Правды — Ухтомского, Трамвайная — Уфимское шоссе, Вологодская — Орджоникидзе. Всего в Башкирии работает 1877 комплексов фиксации нарушений, из них 384 находятся в Уфе.

Модернизация системы контроля

Планируется модернизировать 159 дорожных комплексов в регионе для фиксации новых нарушений ПДД. Об этом сообщили на «Транспортном часе» в октябре 2025 года. Обновлённые комплексы устанавливают в первую очередь на аварийно-опасных участках и в крупных городах. По количеству комплексов фиксации Башкирия занимает третье место в России.

Размер штрафов

За не пристёгнутый ремень безопасности водителям грозит штраф 1000 рублей. Использование телефона за рулём обойдётся в 1500 рублей. Штрафы получают собственники транспортных средств — как физические, так и юридические лица. Постановления выносятся автоматически на основе записей с камер.

Камеры с функцией фиксации ремней и телефонов работают в Башкирии с августа 2022 года. В 2025 году власти расширили географию их установки. Ремень безопасности не предотвращает ДТП, но смягчает последствия аварии и снижает тяжесть травм водителя и пассажиров. Использование телефона за рулём отвлекает внимание и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

