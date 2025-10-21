Теперь и за телефон накажут: в Уфе камеры начали ловить водителей на новых нарушениях

В Уфе на 25 перекрёстках заработали камеры, которые теперь ловят водителей с телефонами и без пристегнутого ремня. Штрафы выписываются автоматически. Рассказываем, где.

В Уфе появились камеры, которые фиксируют не только превышение скорости, но и использование телефона за рулём и не пристёгнутый ремень безопасности. Оборудование установлено более чем на 25 перекрёстках города.

Где установлены камеры

Новое оборудование работает на пересечениях улиц Пушкина — Гафури, Заки Валиди — Цюрупы, Комсомольская — имени Города Галле, Комсомольская — Бессонова. Камеры также установлены на перекрёстках Правды — Ухтомского, Трамвайная — Уфимское шоссе, Вологодская — Орджоникидзе. Всего в Башкирии работает 1877 комплексов фиксации нарушений, из них 384 находятся в Уфе.

Модернизация системы контроля

Планируется модернизировать 159 дорожных комплексов в регионе для фиксации новых нарушений ПДД. Об этом сообщили на «Транспортном часе» в октябре 2025 года. Обновлённые комплексы устанавливают в первую очередь на аварийно-опасных участках и в крупных городах. По количеству комплексов фиксации Башкирия занимает третье место в России.

Размер штрафов

За не пристёгнутый ремень безопасности водителям грозит штраф 1000 рублей. Использование телефона за рулём обойдётся в 1500 рублей. Штрафы получают собственники транспортных средств — как физические, так и юридические лица. Постановления выносятся автоматически на основе записей с камер.