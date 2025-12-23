Техосмотр в Башкирии подорожает до 1150 рублей с 2026 года

С 1 января 2026 года предельная стоимость техосмотра легкового автомобиля в Башкирии вырастет до 1150 рублей. Правительство республики утвердило новые тарифы: услуга подорожает в среднем на 9,5% для всех категорий транспорта.

Новые тарифы

Владельцы стандартных легковых автомобилей (категория М1) будут платить 1150 рублей — это на 100 рублей больше текущей цены. Для мотоциклистов тариф составит 398 рублей.

Сильнее всего индексация затронет коммерческий транспорт:

Автобусы (свыше 5 тонн) : 2496 рублей.

: 2496 рублей. Маршрутки и малые автобусы : 2071 рубль.

: 2071 рубль. Тяжелые фуры (свыше 12 тонн) : 2608 рублей.

: 2608 рублей. Малые грузовики (до 3,5 тонн): 1241 рубль.

Операторы пунктов техосмотра не имеют права устанавливать цены выше этих значений, но могут работать по более низким ставкам (что на практике случается редко).

Кому нужно проходить

Регулярный техосмотр остается обязательным для транспорта, перевозящего пассажиров и грузы: такси, автобусов, грузовиков. Также диагностическая карта нужна служебным автомобилям.

Владельцы личных легковушек и мотоциклов от обязательной процедуры освобождены. Им нужно ехать на пункт осмотра только в трех случаях:

При перепродаже/постановке на учет транспорта старше 4 лет. При внесении изменений в конструкцию (тюнинг, ГБО). При замене основных агрегатов (двигателя, кузова).

Башкирия повышает тарифы на техосмотр ежегодно, следуя методике Федеральной антимонопольной службы. Власти обязаны индексировать цены, чтобы пункты осмотра не работали в убыток и не закрывались.

До 2023 года цена услуги в регионе держалась на уровне 450 рублей, после чего произошел резкий скачок. В 2024 году тариф подняли на 7,2%, в 2025-м — на 5,8%. Штраф за отсутствие диагностической карты для тех, кому она обязательна, составляет 2000 рублей. Нарушителей вычисляют дорожные камеры.