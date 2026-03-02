0
6 часов
Дороги и транспорт

Тарифы за проезд по М-12 изменились: сколько заплатят водители на участке через Башкирию

Со 2 марта на федеральной трассе М-12 «Восток» госкомпания «Автодор» проиндексировала тарифы. Рассказываем, сколько теперь стоит проезд и на каких участках в Башкирии цены не изменились.
колонна грузовиков
©пресс-служба главы Башкирии

Со 2 марта «Автодор» обновил тарифы на скоростной трассе М-12 «Восток» в рамках ежегодной плановой индексации. При этом для автомобилистов из Башкирии есть важная оговорка: на социально значимых отрезках стоимость осталась на прежнем уровне. Речь об обходе пяти населённых пунктов республики — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом сообщает портал Уфа1.

Сколько стоит километр пути от Дюртюлей до Ачита

На участке Дюртюли — Ачит километр пути стоит менее 7 рублей. Для сравнения: на отрезке Москва — Казань предельный тариф составляет 11,12 рубля за километр, а фактическая стоимость — 7,3 рубля. Одновременно с корректировкой цен «Автодор» ввёл новый абонемент — на проезд по участку в обход татарстанских Нижнекамска и Набережных Челнов до аэропорта Бегишево.

«Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании», — уточнили в «Автодоре».

Напомним, президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита 16 июля 2025 года. 275-километровый отрезок автомагистрали проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, а его запуск сократил время в пути между Дюртюлями и Ачитом с шести до 2,5 часа.

С 12 декабря 2025 года проезд по 65-километровому участку М-12 в обход сёл Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново Илишевского района стал платным. «Автодор» установил тариф для легковых автомобилей в 325 рублей, для тяжёлых грузовиков — до 846 рублей, а владельцы электронных транспондеров получали скидку до 15%.

Рост тарифов до 15%: цена поездки до Казани

По данным «Интерфакса», в рамках мартовской индексации стоимость проезда по участкам платной сети «Автодора» выросла на 3,5–15%. После индексации проезд от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 составит 5 250 рублей для легковых машин и 11 783 рубля для грузовиков, сообщает «Коммерсантъ».

Похожие записи
0
02.03.2026
Криминал

Экс-глава «Башкирских электрических сетей» получил 10 лет строгого режима за миллионные взятки

в зале суда на осужденного надевают наручники
Бывшего гендиректора АО «БЭС» Павла Багаева осудили за получение взяток на сумму свыше 6,5 млн рублей. Конвой взял его под стражу прямо в зале суда.
0
02.03.2026
Дороги и транспорт

«Влупили денег, а свет не горит»: глава Башкирии потребовал срочно починить освещение трассы Уфа — Стерлитамак

трасса ночью с освещением
Глава Башкирии потребовал за две недели решить вопрос с неработающим освещением на федеральной трассе Р-240.
0
02.03.2026
Происшествия

Девять дней под снегом рядом с погибшим: стали известны подробности трагедии с уфимскими туристами на Кваркуше

спасатель за ноутбуком
В Пермском крае нашли группу туристов из Уфы — четверо погибли, один выжил после девяти дней в снежном укрытии. Последние трое суток мужчина провёл рядом с телом товарища.
0
02.03.2026
Происшествия

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в аварию — стало известно о её состоянии

авто после дтп
Концертный директор артистки рассказал подробности ДТП 28 февраля: водитель вылетел на «встречку» из-за непогоды, четыре человека пострадали, ближайшие выступления отменены.
-2
01.03.2026
Новости

Весеннее обострение цен: «Башнефть» в четвертый раз за год повысила цены на топливо

заправочный пистолет в баке автомобиля
С 1 марта на заправках «Башнефти» в Башкирии бензин подорожал на 30–50 копеек. Несмотря на регулярный рост цен с начала 2026 года, топливо в республике остается одним из самых дешевых в ПФО.
0
01.03.2026
Погода

Аномальный март: в Башкирии прогнозируются ледяные дожди, перепады температур и жесткий гололед

женщина с зонтом зимой
Синоптики предупреждают жителей Башкирии о резком ухудшении погоды в первых числах марта. В республику придут ледяные дожди и температурные перепады от -13°С до +2°С.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.