Тарифы за проезд по М-12 изменились: сколько заплатят водители на участке через Башкирию

Со 2 марта на федеральной трассе М-12 «Восток» госкомпания «Автодор» проиндексировала тарифы. Рассказываем, сколько теперь стоит проезд и на каких участках в Башкирии цены не изменились.

Со 2 марта «Автодор» обновил тарифы на скоростной трассе М-12 «Восток» в рамках ежегодной плановой индексации. При этом для автомобилистов из Башкирии есть важная оговорка: на социально значимых отрезках стоимость осталась на прежнем уровне. Речь об обходе пяти населённых пунктов республики — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом сообщает портал Уфа1.

Сколько стоит километр пути от Дюртюлей до Ачита

На участке Дюртюли — Ачит километр пути стоит менее 7 рублей. Для сравнения: на отрезке Москва — Казань предельный тариф составляет 11,12 рубля за километр, а фактическая стоимость — 7,3 рубля. Одновременно с корректировкой цен «Автодор» ввёл новый абонемент — на проезд по участку в обход татарстанских Нижнекамска и Набережных Челнов до аэропорта Бегишево.

«Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании», — уточнили в «Автодоре».

Напомним, президент России Владимир Путин открыл движение по участку трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита 16 июля 2025 года. 275-километровый отрезок автомагистрали проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, а его запуск сократил время в пути между Дюртюлями и Ачитом с шести до 2,5 часа.

С 12 декабря 2025 года проезд по 65-километровому участку М-12 в обход сёл Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново Илишевского района стал платным. «Автодор» установил тариф для легковых автомобилей в 325 рублей, для тяжёлых грузовиков — до 846 рублей, а владельцы электронных транспондеров получали скидку до 15%.

Рост тарифов до 15%: цена поездки до Казани

По данным «Интерфакса», в рамках мартовской индексации стоимость проезда по участкам платной сети «Автодора» выросла на 3,5–15%. После индексации проезд от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 составит 5 250 рублей для легковых машин и 11 783 рубля для грузовиков, сообщает «Коммерсантъ».