Главная » Дороги и транспорт
27

Студентка из Уфы стала звездой службы благоустройства

©Mash Batash/Telegram

Мэш Батащ рассказал о необычном трудоустройстве 19-летней Эдили Миргаязовой из БГАУ. Второкурсница факультета автомеханики решила провести каникулы за рулем МТЗ в службе благоустройства Октябрьского района столицы Башкирии.

Глава администрации Антон Тарасов подтвердил уникальность случая — девушка действительно единственная трактористка во всем районе. Коллеги-мужчины отнеслись к новенькой без насмешек, отметив профессионализм юной коллеги.

студентка трактористка
©Mash Batash/Telegram

Уроженка села Красная Горка Нуримановского района изначально планировала устроиться в автосервис, но передумала. У студентки уже имелись права всех необходимых категорий, полученные на первом курсе университета.

RuTube

Эдиля призналась, что интерес к технике проснулся только в девятом классе, хотя раньше была классической застенчивой девочкой. Первый опыт работы на тракторе она получила во время студенческой практики на полях региона.

Администрация района высоко оценила способности новой сотрудницы и уверена в получении ценного опыта за летние месяцы. Девушка планирует связать будущую карьеру с автомобильной техникой.

По данным министерства сельского хозяйства Башкирии, за первые четыре месяца 2025 года аграрии республики закупили 116 новых тракторов в рамках обновления технического парка. Средняя зарплата тракториста в Уфе за 2025 год ‒ 98 311 рублей. За месяц заработная плата снизилась на 8.1 процента.

БГАУ Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.