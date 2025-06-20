Мэш Батащ рассказал о необычном трудоустройстве 19-летней Эдили Миргаязовой из БГАУ. Второкурсница факультета автомеханики решила провести каникулы за рулем МТЗ в службе благоустройства Октябрьского района столицы Башкирии.
Глава администрации Антон Тарасов подтвердил уникальность случая — девушка действительно единственная трактористка во всем районе. Коллеги-мужчины отнеслись к новенькой без насмешек, отметив профессионализм юной коллеги.
Уроженка села Красная Горка Нуримановского района изначально планировала устроиться в автосервис, но передумала. У студентки уже имелись права всех необходимых категорий, полученные на первом курсе университета.
Эдиля призналась, что интерес к технике проснулся только в девятом классе, хотя раньше была классической застенчивой девочкой. Первый опыт работы на тракторе она получила во время студенческой практики на полях региона.
Администрация района высоко оценила способности новой сотрудницы и уверена в получении ценного опыта за летние месяцы. Девушка планирует связать будущую карьеру с автомобильной техникой.
По данным министерства сельского хозяйства Башкирии, за первые четыре месяца 2025 года аграрии республики закупили 116 новых тракторов в рамках обновления технического парка. Средняя зарплата тракториста в Уфе за 2025 год ‒ 98 311 рублей. За месяц заработная плата снизилась на 8.1 процента.