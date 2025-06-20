Мэш Батащ рассказал о необычном трудоустройстве 19-летней Эдили Миргаязовой из БГАУ. Второкурсница факультета автомеханики решила провести каникулы за рулем МТЗ в службе благоустройства Октябрьского района столицы Башкирии.

Глава администрации Антон Тарасов подтвердил уникальность случая — девушка действительно единственная трактористка во всем районе. Коллеги-мужчины отнеслись к новенькой без насмешек, отметив профессионализм юной коллеги.

Уроженка села Красная Горка Нуримановского района изначально планировала устроиться в автосервис, но передумала. У студентки уже имелись права всех необходимых категорий, полученные на первом курсе университета.

Эдиля призналась, что интерес к технике проснулся только в девятом классе, хотя раньше была классической застенчивой девочкой. Первый опыт работы на тракторе она получила во время студенческой практики на полях региона.

Администрация района высоко оценила способности новой сотрудницы и уверена в получении ценного опыта за летние месяцы. Девушка планирует связать будущую карьеру с автомобильной техникой.