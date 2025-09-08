Строительство на улице Пугачева в Уфе остановлено из-за дефицита топлива

Ремонт улицы Пугачева застопорился на четвертый год из-за дефицита горючего. Родители школьников обратились к Хабирову с просьбой решить топливную проблему подрядчиков.

По данным Telegram-канала UTV, уфимцы направили обращение главе Башкортостана с требованием взять под контроль затянувшийся ремонт. Причина остановки работ звучит почти анекдотично — у строителей закончилось топливо для техники.

Злополучная магистраль превратилась в долгострой республиканского масштаба. Работы стартовали в 2021-м, но подрядчики регулярно переносят сдачу объекта. Параллельно замерла и реконструкция улицы Рабкоров по той же причине.

Особенно остро проблему ощущают семьи с детьми. Новый учебный сезон заставил родителей вспомнить о недостроенной школе на 2200 мест, которая третий год висит недоделанной рядом с проблемной дорогой. Школьники вынуждены добираться на занятия в отдаленные районы.

Местная активистка не скрывает иронии по поводу сложившейся ситуации. По ее словам, дефицит горючего выглядит издевательством на фоне регулярных массовых мероприятий в республике. Пока власти организуют праздники, обычные граждане стоят в многокилометровых заторах.

Жители надеются, что вмешательство главы региона поможет решить топливный вопрос. Иначе ремонт рискует растянуться еще на несколько лет, превратив Пугачева в символ долгостроя.