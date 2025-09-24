0
8 часов
Дороги и транспорт

Стало известно, ради каких кроссоверов жители Башкирии влезают в долги

Эксперты выяснили, на какие кроссоверы с пробегом жители Башкирии охотнее всего оформляют займы. В топе оказались Toyota и Lada.
покупатель вместе с менеджером а автосалоне
©Imagen

Аналитики «Авито Авто» раскрыли кредитные предпочтения жителей Башкирии на вторичном авторынке. Оказалось, что ради паркетника с пробегом местные готовы влезать в долги на долгие годы.

Среднестатистический заём на подержанный SUV в республике — это около 1,43 миллиона рублей, пишет Уфатайм. Выплачивать такую сумму люди планируют в среднем 6,7 года.

Народную любовь и первое место в рейтинге самых желанных моделей уверенно забрала Lada 4×4. На долю этого внедорожника приходится 4,4% всех кредитных заявок. Дышат ему в спину Toyota RAV4 с показателем 4,1% и Renault Duster, который выбрали 3,9% заёмщиков.

Замыкают пятёрку лидеров корейский Kia Sportage и немецкий Volkswagen Tiguan. Эти модели привлекли внимание 3,7% и 3,5% потенциальных покупателей соответственно.

Если же смотреть на популярность брендов в целом, то здесь безраздельно властвует Toyota — почти 10% от всех заявок. За японским гигантом следуют Hyundai, а также Nissan и Kia, поделившие между собой третье место. Отечественная Lada смогла закрепиться на пятой строчке этого списка.

Ценовой разброс в заявках тоже показательный. Одни присматриваются к бюджетным Chery Tiggo и LIFAN X60, рассчитывая уложиться в сумму до полумиллиона рублей. Другие же целятся в премиум-сегмент — например, в Hyundai Palisade, на который просят уже свыше 3,1 миллиона.

