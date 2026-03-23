Дороги и транспорт

«Срочно и оперативно»: глава Башкирии потребовал завершить ямочный ремонт до начала лета

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова доложила о ходе ямочного ремонта — пока устранили лишь пятую часть выявленных дефектов. Радий Хабиров потребовал ускориться.
Весенняя оттепель вскрыла тысячи дефектов на дорогах Башкирии. О ходе их устранения 23 марта на оперативном совещании в ЦУРе доложила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

По её данным, региональные, межмуниципальные и местные дороги с асфальтобетонным покрытием тянутся на 19 тысяч километров. Из них 9265 км — регионального значения, около 10 тысяч — местного. На 23 марта дорожники обследовали порядка 2670 км — всего 14% сети. Специалисты зафиксировали и оцифровали 3162 дефекта, из них устранили 638 — то есть 20%. Остальные 2524 повреждения проходят проверку параметров. В ведомстве обещают закрыть их в ближайшие дни.

Сейчас ямы латают холодным и литым асфальтом. Асфальтобетонные заводы запустят после 6 апреля. Бригады уже работают в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и семи районах.

Минакова обозначила главам администраций чёткие сроки. Оцифровку региональных дорог нужно завершить до 1 мая. Весенние дефекты — устранить до 1 июня. Для муниципальных дорог сроки чуть позже: обследование и оцифровка — до 15 мая, ремонт — до 15 июня.

Глава республики Радий Хабиров поручил создать постоянный штаб и подготовить годовые планы.

«Я сам поездил в выходные. Действительно, дороги вскрываются — и вскрываются плохо. Появилось много ям. С ними надо срочно и оперативно решать вопрос», — заявил он.

Хабиров подчеркнул: несмотря на перепады температур, власти обязаны быстро реагировать на каждую проблему.

Ещё 10 марта Радий Хабиров потребовал от чиновников быть готовыми к ремонту при первых плюсовых температурах. «Башкиравтодор» заготовил более 2200 тонн холодной смеси для работ до запуска заводов. В Уфе пять бригад с начала года уложили 30 тонн асфальта.

По итогам 2025 года Башкирия привела в порядок 355 км дорог и 11 мостов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это на 40% больше показателей 2024 года. В дорожную сферу вложили 31,2 млрд рублей.

В 2025 году глава Башкирии признал справедливой критику жителей из-за позднего начала ямочного ремонта. На 2026 год запланирован ремонт около 400 км дорог и 1500 погонных метров мостов.

