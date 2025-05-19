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Сотрудники «Уфагортранса» проверили работу автобусов в Кузнецовском затоне

©rutube

Уфимские чиновники решили проверить работу общественного транспорта в Кузнецовском затоне. Проверка прошла 14 мая с раннего утра — ревизоры из «Уфагортранса» караулили автобусы на остановке «Ул. Геофизиков».

За два часа наблюдений (с 7:00 до 9:00) мимо них проехало всего 29 автобусов. 17 из них — маршрут № 13 до улицы 8-ое марта, ещё 7 — № 252 до Нижегородки, и 5 автобусов № 291 от Шакши до «Уфа-Арены».

карта маршруток в уфе
©«Уфагортранс»

Самым востребованным оказался тринадцатый маршрут — чиновники оценили его заполненность на 4 из 5 баллов. Видимо, рядовым уфимцам очень везёт, если они там не только помещаются, но ещё и получают балл в запасе.

А вот на маршрутах № 291 и № 252 нашли загадочные «отклонения в расписании». Что это значит? То, что водители ездят как хотят, а не как положено по документам.

Интересно, что для такого «сенсационного» открытия чиновникам понадобилось два часа наблюдений и целая проверка. Жители Кузнецовского затона знают об этом годами и ежедневно опаздывают на работу из-за этих «отклонений».

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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