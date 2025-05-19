Сотрудники «Уфагортранса» проверили работу автобусов в Кузнецовском затоне

Уфимские чиновники решили проверить работу общественного транспорта в Кузнецовском затоне. Проверка прошла 14 мая с раннего утра — ревизоры из «Уфагортранса» караулили автобусы на остановке «Ул. Геофизиков».

За два часа наблюдений (с 7:00 до 9:00) мимо них проехало всего 29 автобусов. 17 из них — маршрут № 13 до улицы 8-ое марта, ещё 7 — № 252 до Нижегородки, и 5 автобусов № 291 от Шакши до «Уфа-Арены».

Самым востребованным оказался тринадцатый маршрут — чиновники оценили его заполненность на 4 из 5 баллов. Видимо, рядовым уфимцам очень везёт, если они там не только помещаются, но ещё и получают балл в запасе.

А вот на маршрутах № 291 и № 252 нашли загадочные «отклонения в расписании». Что это значит? То, что водители ездят как хотят, а не как положено по документам.

Интересно, что для такого «сенсационного» открытия чиновникам понадобилось два часа наблюдений и целая проверка. Жители Кузнецовского затона знают об этом годами и ежедневно опаздывают на работу из-за этих «отклонений».