«Следом за Башнефтью»: в Башкирии вновь подорожало топливо

Ценник на заправках увеличился больше чем на 30 копеек за литр.

Автомобилисты Башкирии в третий раз за октябрь столкнулись с ростом цен на топливо. Повышение затронуло не только сеть «Башнефть», но и другие крупные компании, включая «Лукойл». Об этом сообщает «Коммерсант».

Как изменились цены

На заправках «Башнефть» с 19 октября бензин АИ-92 подорожал на 15 копеек и теперь стоит 58 рублей за литр. Фирменный АИ-92 ATUM продается по 59,30 рубля. АИ-95 вырос на 10 копеек до 61,80 рубля, ATUM-95 — до 63,05 рубля. Премиальный бензин АИ-100 подорожал сильнее всего — на 50 копеек, до 82,15 рубля. Это уже третье повышение цены на эту марку за октябрь: с начала месяца АИ-100 подорожал на 1,5 рубля. Дизельное топливо на АЗС «Башнефть» осталось по прежней цене — 69,4 рубля за литр.

На заправках «Лукойл» цены тоже выросли. АИ-92 подорожал на 0,5% и теперь стоит 60,43 рубля. АИ-95 вырос на 0,46% до 64,96 рубля, а АИ-100 — на 1,37%, до 88,68 рубля. Дизельное топливо на этих заправках продается по 72,06 рубля за литр.

Что показывает статистика

По данным Росстата, средняя стоимость бензина в Башкирии к 20 октября составила 61,01 рубль за литр. За неделю цены выросли на 0,3%, с начала октября — на 0,84%. АИ-92 подорожал на 0,33% до 58,64 рубля, АИ-95 — на 0,25% до 63,17 рубля. Бензин марок АИ-98 и выше растет быстрее всех: за неделю его стоимость увеличилась на 0,54%, с начала месяца — на 1,61%, достигнув 83,97 рубля за литр. Дизтопливо выросло на 0,14% до 69,87 рубля.

С начала 2025 года «Башнефть» повышала цены на топливо уже 22 раза. За девять месяцев года АИ-92 в регионе подорожал на 7,65% до 58,19 рубля, АИ-95 — на 7,34% до 62,62 рубля. Дизельное топливо выросло на 2,9% до 69,29 рубля. Единственное топливо, которое подешевело в этом году, — газомоторное: его цена снизилась на 12,5% до 25,28 рубля.

Причины роста

Эксперты называют несколько причин повышения цен на топливо в России. Первая — высокие биржевые котировки, связанные с внеплановыми ремонтами и сбоями на нефтеперерабатывающих заводах. Вторая — увеличение акцизов, вступивших в силу в начале 2025 года. Третья — рост расходов нефтяных компаний на оборудование и материалы для переработки нефти. Четвертая причина — общая инфляция, которая увеличивает затраты на логистику и зарплаты. Вице-премьер Александр Новак заявил, что цены на топливо растут на уровне инфляции, как и другие товары.