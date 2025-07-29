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Шакшинский мост в Уфе закроют на 4 часа в ночь на 1 августа

Шакшинский мост в Уфе снова полностью закроют для движения транспорта. Ограничение будет недолгим — всего на четыре часа в ночное время
дорожный знак внимание
©Imagen

Движение по Шакшинскому мосту в Уфе будет вновь полностью перекрыто в ночь с 31 июля на 1 августа. По информации столичной мэрии, ограничение продлится с 23:00 до 03:00.

Причиной временного закрытия станут работы по монтажу стальных опорных частей конструкции.

Эта мера станет очередной в длинной истории ремонта моста, который является важной транспортной артерией, соединяющей город с микрорайоном Шакша и обеспечивающей выезд на трассу М-5. Реконструкция сооружения, построенного в 1984 году, началась летом 2023 года.

В ходе ремонта мост полностью перекрывали как минимум дважды: в июле и октябре 2024 года. После технического открытия в декабре 2024 года и полного открытия в апреле 2025-го власти обещали, что полностью закрывать движение больше не будут. Однако с тех пор частичные ограничения по полосам вводились неоднократно для завершения различных работ.

ремонт дорог в Башкирии Уфа шакшинский мост
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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