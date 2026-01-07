С 9 января в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресла

С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ. Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч. В Башкирии усилят контроль.

С 9 января в России вступают в силу новые меры ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Об этом сообщает Федеральное агентство ТАСС со ссылкой на изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно обновленной части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, размер финансового взыскания для физических лиц увеличивается. Теперь водители, перевозящие детей без специальных удерживающих устройств, будут обязаны выплатить штраф в размере 5000 рублей вместо прежних 3000 рублей.

Существенно возрастает ответственность для должностных лиц, к которым законодательство относит и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере такси. Для данной категории нарушителей сумма взыскания повышается с 25 000 до 50 000 рублей.

Для юридических лиц — транспортных компаний и таксопарков — предусмотрены наиболее строгие меры. Штраф за выявленное нарушение правил безопасности при перевозке ребенка увеличивается со 100 000 до 200 000 рублей. Поправки призваны повысить дисциплину среди перевозчиков и снизить уровень детского травматизма.

В Республике Башкортостан статистика аварийности с участием несовершеннолетних остается поводом для усиленного контроля со стороны Госавтоинспекции. По данным ведомства, за последние пять лет в регионе зарегистрировано более 2500 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В результате этих аварий погибли 84 ребенка. Анализ происшествий показывает, что во многих случаях тяжесть последствий была обусловлена пренебрежением средствами пассивной безопасности. В каждом двенадцатом ДТП с детьми инспекторы фиксировали отсутствие детского удерживающего устройства или не пристегнутый ремень.

Именно нарушение правил перевозки стало сопутствующим фактором гибели 8 детей и получения травм различной степени тяжести еще 132 несовершеннолетними пассажирами. Начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов неоднократно подчеркивал необходимость строгого соблюдения правил.

В Уфе сотрудники ДПС регулярно проводят профилактические рейды, в ходе которых ежедневно выявляются нарушения правил перевозки детей. Несмотря на разъяснительную работу, многие водители продолжают игнорировать требования безопасности, подвергая риску жизнь и здоровье юных пассажиров.