С 1 января в Башкирии вырастет цена билета на пригородные поезда

С 1 января 2026 года стоимость проезда в пригородных поездах республики увеличится на 6–8%. Приводим данные Госкомитета по тарифам.

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам утвердил новые ставки на железнодорожные перевозки в пригородном сообщении. Согласно подписанному документу, с 1 января стоимость проезда в электричках увеличится в среднем на 6–8%. Изменения затронут как стандартные поезда, так и скоростные составы.

Для поездов категории «Стандарт» установлены следующие расценки: при покупке билета через мобильное приложение стоимость первых 10 километров пути составит 27 рублей (ранее — 25 рублей). Каждый последующий километр будет тарифицироваться по ставке 2,7 рубля. При оплате проезда в кассе или терминале начальный отрезок будет стоить 31 рубль, а далее — 3,1 рубля за километр.

Пассажирам скоростных поездов «Ласточка» и «Финист» также предстоит платить по новым тарифам. Электронный билет на первые 10 км пути обойдется в 30 рублей, с доплатой 3 рубля за каждый следующий километр. Оформление проездного документа через кассу увеличит стоимость до 36 рублей за стартовый участок и 3,6 рубля за каждый последующий километр.

Отдельно пересмотрена стоимость проезда на популярных маршрутах городской агломерации. Цена билета на участке Дема — Иглино зафиксирована на уровне 40 рублей (рост на 5 рублей). Тариф для поездок в пределах Уфы («Толпар») повысится с 40 до 45 рублей. Аналогичная базовая ставка в 27 рублей за первые 10 км будет действовать и для поездов пригородной пассажирской компании «Содружество».

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Башкирии происходит не впервые за последнее время. В Салавате с 1 декабря стоимость одной поездки на трамвае при наличном расчете выросла до 35 рублей. Муниципальные власти связывают это с необходимостью технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Изменения ценовой политики затронули и рынок топлива: в течение 2025 года стоимость бензина корректировалась неоднократно. За девять месяцев на заправках «Башнефти» цена литра АИ-92 выросла почти на 8%, достигнув отметки около 59 рублей.

В сфере жилищно-коммунальных услуг также ожидаются плановые корректировки. Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКУ на 2026 год: с 1 января суммы в квитанциях увеличатся из-за повышения ставки НДС, а основная индексация тарифов запланирована на второе полугодие.