С 1 января 2026 года в России начнут устанавливать дорожные знаки нового образца

Росстандарт утвердил поправки в национальные стандарты, регулирующие использование дорожных знаков и разметки. Обновленные нормативы начнут действовать на территории всей страны с первого дня 2026 года. Документ вводит более 60 графических элементов для улучшения навигации и повышения безопасности.
Изменения коснулись обозначения искусственных неровностей. Предупреждать о препятствии теперь будет синий квадратный знак с указанием рекомендуемой скорости. Водитель получит точную информацию о скоростном режиме для комфортного проезда участка.
Пересмотрены требования к сезонным знакам. Таблички «Время действия» разрешено дополнять указанием конкретных месяцев. Ограничения будут работать только в обозначенный период (например, зимой), что исключает необходимость демонтировать или чехлить знаки в другое время года.
Стоп-линия получила новый формат размещения. Стандарт допускает нанесение белой линии вертикально на стойки знаков или светофоров. Это обеспечит видимость границы остановки даже при заснеженном или загрязненном дорожном покрытии.
Введены специальные обозначения для глухих пешеходов и средств индивидуальной мобильности. Знаки «Глухие» появятся у социальных объектов, а движение электросамокатов будет регулироваться отдельными табличками.
К чему еще готовиться водителям
В Башкортостане введение новых стандартов совпадает с индексацией тарифов на обслуживание транспорта. С 1 января 2026 года стоимость технического осмотра легкового автомобиля в республике составит 1150 рублей. Региональное правительство утвердило повышение ставки на 9,5%.
Ответственность за нарушения также ужесточилась. Минимальный штраф, например за нечитаемые номера, составляет 750 рублей, а размер скидки при быстрой оплате снижен до 25%. Новая вертикальная разметка и знаки попадают под действие актуальных норм КоАП.
Завершается период автоматического продления водительских удостоверений. С 2026 года мораторий на замену документов с истекшим сроком действия полностью отменяется. Управление машиной с просроченными правами повлечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.