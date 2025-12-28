0
С 1 января 2026 года в России начнут устанавливать дорожные знаки нового образца

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на дорожные знаки. Вводятся вертикальная разметка, сезонные таблички и указатели для СИМ.
Росстандарт утвердил поправки в национальные стандарты, регулирующие использование дорожных знаков и разметки. Обновленные нормативы начнут действовать на территории всей страны с первого дня 2026 года. Документ вводит более 60 графических элементов для улучшения навигации и повышения безопасности.​

Изменения коснулись обозначения искусственных неровностей. Предупреждать о препятствии теперь будет синий квадратный знак с указанием рекомендуемой скорости. Водитель получит точную информацию о скоростном режиме для комфортного проезда участка.​

Пересмотрены требования к сезонным знакам. Таблички «Время действия» разрешено дополнять указанием конкретных месяцев. Ограничения будут работать только в обозначенный период (например, зимой), что исключает необходимость демонтировать или чехлить знаки в другое время года.​

Стоп-линия получила новый формат размещения. Стандарт допускает нанесение белой линии вертикально на стойки знаков или светофоров. Это обеспечит видимость границы остановки даже при заснеженном или загрязненном дорожном покрытии.​

Введены специальные обозначения для глухих пешеходов и средств индивидуальной мобильности. Знаки «Глухие» появятся у социальных объектов, а движение электросамокатов будет регулироваться отдельными табличками.​

новые дорожные знаки
©Росстандарт

К чему еще готовиться водителям

В Башкортостане введение новых стандартов совпадает с индексацией тарифов на обслуживание транспорта. С 1 января 2026 года стоимость технического осмотра легкового автомобиля в республике составит 1150 рублей. Региональное правительство утвердило повышение ставки на 9,5%.​

Ответственность за нарушения также ужесточилась. Минимальный штраф, например за нечитаемые номера, составляет 750 рублей, а размер скидки при быстрой оплате снижен до 25%. Новая вертикальная разметка и знаки попадают под действие актуальных норм КоАП.​

Завершается период автоматического продления водительских удостоверений. С 2026 года мораторий на замену документов с истекшим сроком действия полностью отменяется. Управление машиной с просроченными правами повлечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

