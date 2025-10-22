С 1 января 2026 года россиянам перестанут продлевать права автоматически — как не остаться без водительского удостоверения

С 1 января 2026 года в России автопродление водительских удостоверений отменяется. Владельцам придётся обновлять документы по обычным правилам, иначе штраф.

С 1 января 2026 года в России завершится автоматическое продление водительских удостоверений. Права, которые истекают после этой даты, придётся менять в обычном порядке, сообщает «Газета».

Кому важно следить за датами

Автопродление на три года действует только для прав, срок которых истёк или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Например, права со сроком до 31 декабря 2025 года автоматически считаются действительными до 30 декабря 2028 года. Но если срок истекает с 1 января 2026 года, автопродление уже не применяется.

Когда менять права с автопродлением

Водителям, которые воспользовались автопродлением, нужно самостоятельно отслеживать дату, когда три дополнительных года закончатся. Если срок закончился в 2022 году, заменить права нужно до конца 2025 года. Срок истёк в 2023 году — менять до конца 2026-го, в 2024 году — до конца 2027-го, в 2025 году — до конца 2028-го.

Автопродление ввели в апреле 2022 года как временную меру. Постановление правительства продлевало срок действия прав, истекавших в 2022-2023 годах, на три года. Аналогичные решения принимались в 2023 и 2024 годах. При автопродлении водители могли управлять автомобилем по старым правам без посещения ГИБДД и медкомиссии.

Что делать для замены прав

Для получения нового удостоверения нужно пройти медкомиссию, оплатить госпошлину 2000 рублей и обратиться в ГИБДД. Медосмотр включает визит к психиатру, наркологу, офтальмологу и терапевту, стоимость составляет от 1500 до 3500 рублей. Подать заявление можно через портал Госуслуги с выбором даты визита в подразделение.

Штрафы за просрочку

Управление автомобилем с недействительными правами грозит штрафом от 5000 до 15 000 рублей и отстранением от вождения до восстановления документов. Автопродление действует только на территории России — для выезда за границу права нужно обязательно заменить.