0
1 час
Дороги и транспорт

С 1 января 2026 года россиянам перестанут продлевать права автоматически — как не остаться без водительского удостоверения

С 1 января 2026 года в России автопродление водительских удостоверений отменяется. Владельцам придётся обновлять документы по обычным правилам, иначе штраф.
водительские права и ключи от автомобиля на столе
©Ньюс-Баш

С 1 января 2026 года в России завершится автоматическое продление водительских удостоверений. Права, которые истекают после этой даты, придётся менять в обычном порядке, сообщает «Газета».

Содержание
  1. Кому важно следить за датами
  2. Когда менять права с автопродлением
  3. Что делать для замены прав
  4. Штрафы за просрочку

Кому важно следить за датами

Автопродление на три года действует только для прав, срок которых истёк или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Например, права со сроком до 31 декабря 2025 года автоматически считаются действительными до 30 декабря 2028 года. Но если срок истекает с 1 января 2026 года, автопродление уже не применяется.

Когда менять права с автопродлением

Водителям, которые воспользовались автопродлением, нужно самостоятельно отслеживать дату, когда три дополнительных года закончатся. Если срок закончился в 2022 году, заменить права нужно до конца 2025 года. Срок истёк в 2023 году — менять до конца 2026-го, в 2024 году — до конца 2027-го, в 2025 году — до конца 2028-го.

Автопродление ввели в апреле 2022 года как временную меру. Постановление правительства продлевало срок действия прав, истекавших в 2022-2023 годах, на три года. Аналогичные решения принимались в 2023 и 2024 годах. При автопродлении водители могли управлять автомобилем по старым правам без посещения ГИБДД и медкомиссии.

Что делать для замены прав

Для получения нового удостоверения нужно пройти медкомиссию, оплатить госпошлину 2000 рублей и обратиться в ГИБДД. Медосмотр включает визит к психиатру, наркологу, офтальмологу и терапевту, стоимость составляет от 1500 до 3500 рублей. Подать заявление можно через портал Госуслуги с выбором даты визита в подразделение.

Штрафы за просрочку

Управление автомобилем с недействительными правами грозит штрафом от 5000 до 15 000 рублей и отстранением от вождения до восстановления документов. Автопродление действует только на территории России — для выезда за границу права нужно обязательно заменить.

С апреля 2024 года в России ввели новые правила для иностранных водительских удостоверений. Граждане РФ с иностранными правами и иностранцы с видом на жительство обязаны заменить их на российские в течение года. До апреля 2025 года замена проходила без экзаменов, затем вернулась обычная процедура со сдачей теории.

Похожие записи
-1
01.10.2025
Новости

С 2027 года россиян начнут лишать водительских прав из-за болезней

водительские права и ключи от автомобиля на столе
С 1 марта 2027 года в России вступают в силу поправки, позволяющие аннулировать права водителей при выявлении опасных заболеваний. Больницы обяжут передавать данные в ГИБДД.
1
20.07.2025
Новости

Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

водительские права и ключи от автомобиля на столе
Получить водительские права в Уфе — тот ещё квест. Разбираемся, во сколько реально обойдётся медсправка, обучение и госпошлина. Спойлер: скоро будет дороже
0
22.10.2025
Криминал

Девять лет строгого режима: заказчика убийства экс-мэра Уфы отправили за решётку

нашивка полиция
Житель Ишимбая Шамил Имангулов получил девять лет строгого режима за попытку заказать убийство бывшего мэра Уфы Сергея Грекова.
0
21.10.2025
Спорт

«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

виктор козлов
«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
0
21.10.2025
Спорт

«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

Артур Фаизов
«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.
0
21.10.2025
Советы

«Трактор» чуть не догнал, но «Салават» устоял — Броссо оценил дебют и мощь трибун

Девин Броссо
Дебют Девина Броссо в КХЛ за «Салават Юлаев» получился нервным, но победным. Уфимцы обыграли «Трактор» 3:2, едва не упустив преимущество в концовке из-за череды удалений.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.