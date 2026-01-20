С 1 февраля в Уфе изменятся тарифы на проезд у частных перевозчиков

Уфимские частные перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда с 1 февраля. Максимальный тариф составит 50 рублей, на большинстве маршрутов цена закрепится на уровне 46 рублей.

Управление транспорта и связи администрации Уфы проинформировало об изменении стоимости проезда на маршрутах частных перевозчиков. Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля, а на одном из направлений — с 16 февраля. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Изменения затронут маршруты индивидуального предпринимателя Фаниса Батырова. Стоимость проезда в автобусах № 209, 228, 230, 232, 235, 249, 262к, 266 и 270 составит 46 рублей. В настоящее время тариф на этих линиях составляет 40 рублей. Установленная цена будет единой при оплате наличными, банковской картой или транспортной картой «Алга».

Аналогичный тариф в 46 рублей вводится и другими перевозчиками. Компания «Кольцо» повысит стоимость проезда на маршрутах № 207 и 218. Также изменения коснутся 246-й маршрута, который обслуживают «Уфимские автобусные линии».

Наиболее высокий тариф установит компания «Пан Авто». На маршруте № 244 с февраля стоимость поездки составит 50 рублей при любом способе оплаты. Сейчас цена проезда на этом направлении составляет 45 рублей.

Предприниматель Конофи Миназов изменит тарифы позднее остальных — с 16 февраля. На маршруте № 208 стоимость проезда вырастет с 35 до 40 рублей.

В городской администрации повышение цен объяснили экономическими факторами. Действующие тарифы были пересмотрены в связи с ростом стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей и услуг по обслуживанию подвижного состава.

Ранее о повышении тарифов объявил государственный перевозчик «Башавтотранс». С 1 февраля стоимость проезда в государственных автобусах составит 46 рублей при расчете наличными. Цена билета по карте «Алга» увеличится с 34 до 42 рублей.

Также в феврале планируется индексация тарифов на электротранспорт. Согласно проекту госкомитета по тарифам, стоимость проезда в уфимских трамваях и троллейбусах может вырасти до 41 рубля при наличной оплате и до 34 рублей по карте «Алга».

Напомним, что весной 2025 года частные перевозчики уже рассматривали возможность повышения цен до 45 рублей на ряде маршрутов, однако тогда массового изменения тарифов не произошло.