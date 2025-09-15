Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.

Как стало известно РИА Новостям от автоюриста Екатерины Соловьевой, российским автомобилистам готовят неприятный сюрприз. Уже скоро уклониться от покупки полиса ОСАГО станет практически невозможно.

С первого ноября дорожным камерам по всей стране обновят прошивку. Их научат в автоматическом режиме отслеживать в потоке машины, владельцы которых не оформили автогражданку.

Технически это элементарная задача. Система просто сверяет номера машин с базой данных страховых полисов. Если совпадения нет — водителю автоматически отправляется «письмо счастья» со штрафом.

Впрочем, для водителей есть и хорошая новость. Если система ошиблась и выписала штраф несправедливо, оспорить его будет крайне легко. Достаточно просто показать действующий полис, и вопрос закроется.