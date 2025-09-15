0
10 часов
Дороги и транспорт

Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.
камера видеофиксация нарушений пдд
©Imagen

Как стало известно РИА Новостям от автоюриста Екатерины Соловьевой, российским автомобилистам готовят неприятный сюрприз. Уже скоро уклониться от покупки полиса ОСАГО станет практически невозможно.

С первого ноября дорожным камерам по всей стране обновят прошивку. Их научат в автоматическом режиме отслеживать в потоке машины, владельцы которых не оформили автогражданку.

Технически это элементарная задача. Система просто сверяет номера машин с базой данных страховых полисов. Если совпадения нет — водителю автоматически отправляется «письмо счастья» со штрафом.

Впрочем, для водителей есть и хорошая новость. Если система ошиблась и выписала штраф несправедливо, оспорить его будет крайне легко. Достаточно просто показать действующий полис, и вопрос закроется.

Похожие записи
0
11.09.2025
Новости

Кабмин ужесточил правила проверок автобусных перевозчиков

место в маршрутке
Кабмин РФ кардинально изменил правила контроля за автобусными перевозками. Пассажирский транспорт теперь отнесли к высшей категории риска, как и перевозку опасных грузов.
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
10.09.2025
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

курултай башкирии
В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
0
03.09.2025
Новости

Продавцы айфонов в Башкирии нашли способ обойти новый закон

айфон в руках
С 1 сентября в РФ гаджеты без отечественного ПО — официальный брак. Айфоны под ударом, но продавцы нашли хитрый выход. Рассказываем, что будет с техникой Apple.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.