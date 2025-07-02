Разгрузят Дёму: Уфа получит новый вокзал возле микрорайона Яркий

В Уфе построят новый транспортный узел «Левая Белая» для жителей Дёмы и Яркого. В планах два вокзала, парковка на полтысячи машин и платформы для «Ласточек»

Жителям разрастающихся микрорайонов Дёмы и Яркого станет проще добираться до центра. Как сообщает РБК Уфа, мэр города Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки огромного транспортного узла «Левая Белая». Теперь это официально.

Вся эта масштабная затея — часть большого проекта «Городская электричка». Новые районы растут как на дрожжах, и без современного транспортного хаба там скоро наступит коллапс. Создание узла призвано решить эту проблему.

Под будущую стройку выделен солидный кусок земли — почти 56 гектаров. Расположится узел на восточной границе Дёмы, между Дёмским шоссе и озером Глубокое. Место выбрано не случайно, чтобы перехватывать потоки на въезде в город.

По обе стороны путей возведут два модульных вокзала, а над ними — надземные переходы. Платформы сделают длиной 350 метров, чтобы на них помещались составы «Ласточек» из 12 вагонов. Водителям тоже будет где приткнуться: рядом обустроят парковку почти на 500 автомобилей.

Чтобы всё это заработало как часы, к станции подведут четыре новые улицы и организуют остановки для автобусов. Не забыли и про малый бизнес — в плане есть место для торговых киосков. В перспективе рядом могут появиться восемь дополнительных ж/д путей для отстоя вагонов.