Разгрузят Дёму: Уфа получит новый вокзал возле микрорайона Яркий

В Уфе построят новый транспортный узел «Левая Белая» для жителей Дёмы и Яркого. В планах два вокзала, парковка на полтысячи машин и платформы для «Ласточек» ©Imagen
Жителям разрастающихся микрорайонов Дёмы и Яркого станет проще добираться до центра. Как сообщает РБК Уфа, мэр города Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки огромного транспортного узла «Левая Белая». Теперь это официально.
Вся эта масштабная затея — часть большого проекта «Городская электричка». Новые районы растут как на дрожжах, и без современного транспортного хаба там скоро наступит коллапс. Создание узла призвано решить эту проблему.
Под будущую стройку выделен солидный кусок земли — почти 56 гектаров. Расположится узел на восточной границе Дёмы, между Дёмским шоссе и озером Глубокое. Место выбрано не случайно, чтобы перехватывать потоки на въезде в город.
По обе стороны путей возведут два модульных вокзала, а над ними — надземные переходы. Платформы сделают длиной 350 метров, чтобы на них помещались составы «Ласточек» из 12 вагонов. Водителям тоже будет где приткнуться: рядом обустроят парковку почти на 500 автомобилей.
Чтобы всё это заработало как часы, к станции подведут четыре новые улицы и организуют остановки для автобусов. Не забыли и про малый бизнес — в плане есть место для торговых киосков. В перспективе рядом могут появиться восемь дополнительных ж/д путей для отстоя вагонов.
Подождите, в Дёме же уже есть вокзал. Зачем строить ещё один почти рядом?
Старая станция «Дёма» уже не справляется с нагрузкой от стремительно растущих микрорайонов вроде Яркого. До неё многим жителям ещё нужно добраться, а это время и пробки. Новый узел «Левая Белая» — это не просто ещё одна остановка, а полноценный транспортно-пересадочный хаб (ТПУ). Идея в том, чтобы человек мог приехать на машине, оставить её на огромной парковке, пересесть на быструю «Ласточку» и через 15 минут оказаться в центре Уфы, минуя все заторы.
Звучит красиво, но будет ли это удобно на самом деле? Где именно он расположится и не придётся ли жителям Яркого топать до него три километра через поля?
Это самый больной вопрос. Проект разместили между Дёмским шоссе и озером Глубокое. И когда эту идею обсуждали пару лет назад, жители Яркого были, мягко говоря, не в восторге. Они жаловались, что до предполагаемого места идти далеко, да ещё и нужно переходить опасное, оживлённое шоссе. Власти, похоже, учли эту критику: в утверждённом проекте заложены новые подъездные дороги и, что самое важное, надземные пешеходные переходы. Успех всего проекта будет зависеть от того, насколько удобным и безопасным сделают этот путь.
Огромный вокзал рядом с жилыми домами... Местные жители вообще рады такому соседству? Не боятся, что их тихий район превратится в проходной двор с толпами и сомнительными личностями?
Вы попали в точку. Когда в 2023 году обсуждали похожий проект, жители частного сектора «Комсомольский», который находится как раз у будущего узла, были категорически против. Они прямо заявляли, что боятся превращения их района в «привокзальную площадь», которая притянет «всех бомжей и людей с низкой социальной ответственностью». Их можно понять. Власти пытаются сгладить эти опасения, обещая современные модульные вокзалы, благоустройство и торговые киоски, а не классический вокзал из 90-х.
А это вообще рентабельно? Строить два вокзала, парковку, дороги... Не будет ли этот проект «глубоко убыточным»?
Скорее всего, поначалу именно так и будет. Ещё в 2016 году, когда проект «Городской электрички» только начинался, директор Центра исследований транспортных проблем ВШЭ Константин Трофименко прямо говорил, что такие проекты почти везде убыточны, кроме Москвы и Питера. Их смысл не в мгновенной прибыли. Это долгосрочная инвестиция в развитие города. Удобный и быстрый транспорт делает прилегающие территории привлекательными для застройки жильём и офисами. То есть сначала город вкладывается в инфраструктуру, а потом получает отдачу за счёт развития этих районов.
Проект утвердили — это понятно. А когда можно будет прокатиться на «Ласточке» от новой станции? Есть какие-то сроки?
В официальном документе, который утвердил мэр, конкретные сроки строительства не указаны. Там есть только детали проекта. Учитывая масштаб (работа с землёй, строительство вокзалов, дорог, переходов), это займёт не один год. Сначала нужно решить все земельные вопросы, провести торги, выбрать подрядчиков. Судя по тому, как долго в Уфе реализуются подобные проекты, речь идёт о перспективе в несколько лет, а не месяцев.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос