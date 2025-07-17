Путин открыл трассу-гигант: Башкирия стала частью нового автобана

Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 «Восток», который прошёл по территории Башкирии

В транспортной истории Башкирии открыта новая глава. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил движение по участку Дюртюли — Ачит скоростной трассы М-12 «Восток», который связал республику с Пермским краем и Свердловской областью.

Этот мегапроект, реализованный в беспрецедентно короткие сроки, представляет собой 275 километров современного четырёхполосного автобана. На Башкирию приходится самый протяжённый отрезок — 140 километров, проходящий по Дюртюлинскому, Бураевскому и Татышлинскому районам. Стоимость строительства башкирского участка оценивается в 128 миллиардов рублей.

По словам Владимира Путина, с открытием этого участка современные магистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, сократив время в пути между столицей и Уралом почти вдвое. Президент подчеркнул, что трасса даст мощный импульс для развития внутреннего туризма, грузоперевозок и экономики целого ряда регионов, включая Башкирию.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что для жителей региона это означает сокращение дороги до Екатеринбурга, Москвы и Казани в полтора раза. Он также подчеркнул, что трасса пролегает в основном по сельским районам, что станет драйвером их экономического развития.

Проезд по новой дороге будет платным. В рамках строительства на территории Башкирии было возведено самое крупное искусственное сооружение на всём участке Дюртюли — Ачит — мост через реку Белую протяжённостью 813 метров.