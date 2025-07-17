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Путин открыл трассу-гигант: Башкирия стала частью нового автобана

Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 «Восток», который прошёл по территории Башкирии
дорога дюртюли ачит
©glavarb.ru

В транспортной истории Башкирии открыта новая глава. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил движение по участку Дюртюли — Ачит скоростной трассы М-12 «Восток», который связал республику с Пермским краем и Свердловской областью.

Этот мегапроект, реализованный в беспрецедентно короткие сроки, представляет собой 275 километров современного четырёхполосного автобана. На Башкирию приходится самый протяжённый отрезок — 140 километров, проходящий по Дюртюлинскому, Бураевскому и Татышлинскому районам. Стоимость строительства башкирского участка оценивается в 128 миллиардов рублей.

По словам Владимира Путина, с открытием этого участка современные магистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, сократив время в пути между столицей и Уралом почти вдвое. Президент подчеркнул, что трасса даст мощный импульс для развития внутреннего туризма, грузоперевозок и экономики целого ряда регионов, включая Башкирию.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что для жителей региона это означает сокращение дороги до Екатеринбурга, Москвы и Казани в полтора раза. Он также подчеркнул, что трасса пролегает в основном по сельским районам, что станет драйвером их экономического развития.

RuTube

Проезд по новой дороге будет платным. В рамках строительства на территории Башкирии было возведено самое крупное искусственное сооружение на всём участке Дюртюли — Ачит — мост через реку Белую протяжённостью 813 метров.

Вопросы автору:
- Кроме сокращения времени в пути, какой реальный экономический эффект даст эта дорога?
Ньюс-Баш
Эффект выходит далеко за рамки удобства для водителей. По расчётам экспертов, трасса станет мощным стимулом для экономики регионов, через которые она проходит.

- Новые рабочие места: только на участке от Казани до Тюмени ожидается создание до 30 тысяч новых рабочих мест.

- Рост производительности: за счёт того, что небольшие населённые пункты получат скоростную связь с крупными городами, прогнозируется прирост валовой добавленной стоимости более чем на 420 млрд рублей.

- Развитие туризма: ожидается, что за 20 лет только туристическая отрасль благодаря трассе М-12 получит дополнительно 44 млрд рублей.

- Снижение аварийности: прогнозируется, что запуск трассы позволит сократить смертность и травматизм в результате ДТП между Москвой и Казанью в 3,5 раза.
- Сколько будет стоить проезд и как его оплачивать?
Ньюс-Баш
На трассе М-12 используется безбарьерная система оплаты «Свободный поток». Это значит, что на дороге нет шлагбаумов и пунктов взимания платы. Камеры считывают госномер автомобиля, после чего счёт за проезд можно оплатить онлайн.

- Ориентировочная стоимость: тарифы для нового участка пока не объявлены, но для ориентира можно взять уже работающий маршрут Москва — Казань. Проезд по нему для легкового автомобиля стоит около 5000 рублей.

- Штраф за неоплату: если не оплатить проезд в течение пяти дней, будет выписан штраф в размере 5000 рублей.
- В чём уникальность моста через реку Белую, кроме его размеров?
Ньюс-Баш
Это не просто длинный мост, а сложное инженерное сооружение, построенное с учётом множества факторов.

- Точное местоположение: место для моста выбирали так, чтобы обойти особо охраняемые природные территории и нефтегазовые месторождения, но при этом не помешать судоходству.

- Масштаб строительства: в пиковые моменты на возведении моста работало до 700 человек и 50 единиц техники.

- Высокотехнологичный контроль: на мосту будет установлена специальная система мониторинга — датчики, которые будут круглосуточно в режиме реального времени следить за состоянием всех конструкций.
- Какие глобальные планы на эту дорогу? Это просто трасса до Екатеринбурга и Тюмени?
Ньюс-Баш
Нет, это часть гораздо более амбициозного проекта. Трасса М-12 «Восток» является ключевым элементом международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

- Выход на восток: в планах не только продление дороги до Тюмени, но и её дальнейшая интеграция с транспортной сетью Сибири и Дальнего Востока.

- Международные коридоры: президент России Владимир Путин заявил, что будут проработаны выходы к государственным границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. Это должно значительно увеличить транзитный потенциал России и сделать трассу важной частью международной логистики.
дороги строительство
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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