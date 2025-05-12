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Прыг-скок под колёса: башкирские экстремалы устроили цирк на трассе

©полиция Башкирии

Новый вид экстрима придумали в Янауле — местный каскадёр устроил смертельно опасный аттракцион прямо на городских дорогах. Видео этого безумия уже разлетелось по соцсетям.

Компания молодых ребят решила, что правила дорожного движения не для них. Колонна машин, часть из которых ехала прямо по «встречке», превратилась в площадку для трюков.

Самый отбитый из тусовки прыгал с одной движущейся машины на другую, как будто это не дорога общего пользования, а съёмочная площадка «Форсажа». Всё это, конечно, снимали на телефон — какой хайп без видоса?

С какой скоростью неслись эти гении, неизвестно, но одно понятно точно — одно неверное движение, и вместо лайков парень получил бы реанимацию, а то и место на кладбище.

Интересно, что скажут в ГАИ Янаула, когда найдут этих креативщиков? Похоже, кому-то придётся объяснять разницу между TikTok и реальной жизнью в отделении ГИБДД.

Янаул
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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