Новый вид экстрима придумали в Янауле — местный каскадёр устроил смертельно опасный аттракцион прямо на городских дорогах. Видео этого безумия уже разлетелось по соцсетям.

Компания молодых ребят решила, что правила дорожного движения не для них. Колонна машин, часть из которых ехала прямо по «встречке», превратилась в площадку для трюков.

Самый отбитый из тусовки прыгал с одной движущейся машины на другую, как будто это не дорога общего пользования, а съёмочная площадка «Форсажа». Всё это, конечно, снимали на телефон — какой хайп без видоса?

С какой скоростью неслись эти гении, неизвестно, но одно понятно точно — одно неверное движение, и вместо лайков парень получил бы реанимацию, а то и место на кладбище.

Интересно, что скажут в ГАИ Янаула, когда найдут этих креативщиков? Похоже, кому-то придётся объяснять разницу между TikTok и реальной жизнью в отделении ГИБДД.