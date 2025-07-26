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Пропуск спецтранспорта с 26 июля: как теперь уступать дорогу по новым правилам ПДД

С 26 июля в России действуют новые правила для спецтранспорта. Теперь водителям нужно не просто уступить, а полностью освободить полосу для любой машины с мигалкой
инспектор гаи
©ГАИ по Башкирии

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу важные поправки в Правила дорожного движения, которые меняют порядок пропуска автомобилей со спецсигналами. Нововведения, утвержденные постановлением Правительства, вносят ясность в действия водителей и направлены на повышение безопасности на дорогах. Разбираемся, что именно изменилось, кого касаются новые правила и какие штрафы грозят нарушителям.

Главное изменение: что значит «уступить дорогу»?

Ключевое нововведение касается самого термина «уступить дорогу» при приближении автомобиля с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Раньше: В ПДД не было четких указаний, как именно действовать водителю. Требовалось лишь «не создавать помех».

Теперь: В правилах конкретизировано, что водитель обязан освободить полосу движения. Это означает, что необходимо совершить активный маневр: перестроиться на соседнюю полосу или, если есть возможность, прижаться к обочине, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтранспорту.

В Минтрансе пояснили, что эти уточнения помогут исключить спорные ситуации и необоснованные претензии к водителям.

Каким машинам нужно освобождать полосу?

Требование распространяется на автомобили с включенными проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом. Это могут быть:

  • Машины экстренных служб (скорая помощь, пожарные, полиция) со специальной цветографической окраской.
  • Автомобили без специальной окраски (например, транспорт ФСО, ФСБ, ГИБДД, ВАИ), сопровождающие охраняемых лиц или колонны.

Важно: Желтые или оранжевые маячки на дорожной и строительной технике не дают преимущества в движении. Они служат лишь для предупреждения об опасности, и уступать им дорогу, освобождая полосу, не требуется.

Запрет на обгон и опережение

Новые правила также вводят строгие ограничения на маневры вблизи спецтранспорта:

  • Синий маячок: запрещено обгонять автомобили оперативных служб (скорая, пожарные), которые едут с синим маячком и сиреной.
  • Синий и красный маячки: запрещается не только обгонять, но и опережать, а также двигаться параллельно по соседним полосам рядом с автомобилями спецслужб (ГИБДД, ФСО, ФСБ) и сопровождаемыми ими колоннами. Фактически, водитель должен держаться позади и не пытаться вклиниться в созданный «коридор безопасности».

Штрафы за нарушение

С 1 сентября 2025 года ужесточается и ответственность за непропуск спецтранспорта.

  • За отказ пропустить автомобиль со спецраскраской (скорая, МЧС, полиция) грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.
  • За непропуск автомобиля без спецраскраски, но с включенными маячками и сиреной (например, машины ФСО), вводится аналогичное наказание: штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав.
Ответы на частые вопросы водителей
Что делать, если я в глухой пробке и некуда перестроиться?
Закон не делает исключений для пробок, но требует действовать разумно и без создания аварийной ситуации. Юристы советуют предпринять все возможные действия: прекратить движение, включить аварийную сигнализацию и максимально сместиться к краю полосы. Панически «пробиваться» в соседний ряд, подрезая других, не нужно. Главное — продемонстрировать намерение уступить дорогу.
Как отличить настоящую машину спецслужб от нелегальной «мигалки»?
На ходу это сделать практически невозможно. Закон обязывает водителя уступить дорогу любому автомобилю с работающими спецсигналами. Самый безопасный вариант — выполнить требование, чтобы избежать штрафа. Если есть сомнения в законности маячка, можно зафиксировать номер автомобиля на видеорегистратор и позже направить обращение в ГИБДД.
Как будут фиксировать нарушение: инспектор или камера?
На данный момент автоматическая фиксация такого сложного нарушения затруднена. Камеры не могут оценить, была ли у водителя объективная возможность для перестроения. Поэтому в большинстве случаев нарушение будет фиксироваться инспекторами ДПС визуально.
Почему нововведения вызвали споры?
Основная критика связана с потенциальными злоупотреблениями и созданием аварийных ситуаций. Некоторые водители и эксперты опасаются, что требование резкого маневра в плотном потоке может спровоцировать ДТП. Также существует мнение, что расширение прав для автомобилей без спецраскраски создает на дорогах класс привилегированных участников движения.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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