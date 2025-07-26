Пропуск спецтранспорта с 26 июля: как теперь уступать дорогу по новым правилам ПДД

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу важные поправки в Правила дорожного движения, которые меняют порядок пропуска автомобилей со спецсигналами. Нововведения, утвержденные постановлением Правительства, вносят ясность в действия водителей и направлены на повышение безопасности на дорогах. Разбираемся, что именно изменилось, кого касаются новые правила и какие штрафы грозят нарушителям.
Главное изменение: что значит «уступить дорогу»?
Ключевое нововведение касается самого термина «уступить дорогу» при приближении автомобиля с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Раньше: В ПДД не было четких указаний, как именно действовать водителю. Требовалось лишь «не создавать помех».
Теперь: В правилах конкретизировано, что водитель обязан освободить полосу движения. Это означает, что необходимо совершить активный маневр: перестроиться на соседнюю полосу или, если есть возможность, прижаться к обочине, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтранспорту.
В Минтрансе пояснили, что эти уточнения помогут исключить спорные ситуации и необоснованные претензии к водителям.
Каким машинам нужно освобождать полосу?
Требование распространяется на автомобили с включенными проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом. Это могут быть:
- Машины экстренных служб (скорая помощь, пожарные, полиция) со специальной цветографической окраской.
- Автомобили без специальной окраски (например, транспорт ФСО, ФСБ, ГИБДД, ВАИ), сопровождающие охраняемых лиц или колонны.
Важно: Желтые или оранжевые маячки на дорожной и строительной технике не дают преимущества в движении. Они служат лишь для предупреждения об опасности, и уступать им дорогу, освобождая полосу, не требуется.
Запрет на обгон и опережение
Новые правила также вводят строгие ограничения на маневры вблизи спецтранспорта:
- Синий маячок: запрещено обгонять автомобили оперативных служб (скорая, пожарные), которые едут с синим маячком и сиреной.
- Синий и красный маячки: запрещается не только обгонять, но и опережать, а также двигаться параллельно по соседним полосам рядом с автомобилями спецслужб (ГИБДД, ФСО, ФСБ) и сопровождаемыми ими колоннами. Фактически, водитель должен держаться позади и не пытаться вклиниться в созданный «коридор безопасности».
Штрафы за нарушение
С 1 сентября 2025 года ужесточается и ответственность за непропуск спецтранспорта.
- За отказ пропустить автомобиль со спецраскраской (скорая, МЧС, полиция) грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.
- За непропуск автомобиля без спецраскраски, но с включенными маячками и сиреной (например, машины ФСО), вводится аналогичное наказание: штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав.