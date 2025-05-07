Жители Буздякского района Башкирии годами передвигались между сёлами автостопом или на такси — власти не торопились организовать транспорт. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сёлах живут преимущественно пожилые люди. У многих нет машин, а добираться до больниц, соцслужб и магазинов как-то надо. Годами пожилые жители стояли на обочине в любую погоду, голосуя проезжающим.

Районная прокуратура устала наблюдать за этой ситуацией и подала в суд на администрацию. Судья встал на сторону людей — и чиновники активизировались.

Теперь между райцентром Буздяк и окрестными деревнями наконец запустили автобусы. Интересно, сколько ещё таких отдалённых уголков в России, где людей возят только по решению суда?