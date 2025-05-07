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Прокуратура заставила чиновников запустить автобус в башкирской глубинке

©rutube

Жители Буздякского района Башкирии годами передвигались между сёлами автостопом или на такси — власти не торопились организовать транспорт. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сёлах живут преимущественно пожилые люди. У многих нет машин, а добираться до больниц, соцслужб и магазинов как-то надо. Годами пожилые жители стояли на обочине в любую погоду, голосуя проезжающим.

Районная прокуратура устала наблюдать за этой ситуацией и подала в суд на администрацию. Судья встал на сторону людей — и чиновники активизировались.

Теперь между райцентром Буздяк и окрестными деревнями наконец запустили автобусы. Интересно, сколько ещё таких отдалённых уголков в России, где людей возят только по решению суда?

буздякский район проверка прокуратуры
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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