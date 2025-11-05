0
Дороги и транспорт

Прокуратура в Башкирии заставила чиновников починить ничейный мост

В Бураевском районе Башкирии отремонтировали мост, который годами был ничьим и разваливался. Прокуратуре пришлось вмешаться, чтобы заставить власти взять его на баланс и привести в порядок.
мост до и после
©прокуратура Башкирии

В Бураевском районе Башкирии с шариками и красной лентой открыли мост, который до этого находился в плачевном состоянии. Торжественное мероприятие стало финалом долгой истории с бесхозной и опасной переправой между двумя сёлами.

Содержание
  1. Опасная переправа
  2. Ничейный мост
  3. Прокурорский пинок
  4. С шарами и лентой
  5. Системная проблема

Опасная переправа

Местные жители долгое время рисковали жизнью и здоровьем, пересекая этот мост. Конструктивные элементы сооружения имели серьёзные дефекты, что создавало высокий риск дорожно-транспортных происшествий. Переправа буквально разваливалась, но никому до этого не было дела.

Ничейный мост

Проблема оказалась в юридическом статусе объекта — у моста попросту не было собственника. Из-за этого никто не выделял деньги на его содержание и ремонт. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только после того, как на неё обратила внимание районная прокуратура.

Прокурорский пинок

Надзорное ведомство провело проверку и внесло представление главе местного муниципалитета. После вмешательства прокуратуры чиновники были вынуждены оформить мост в муниципальную собственность. Это позволило, наконец, выделить средства на его восстановление.

С шарами и лентой

В итоге переправу отремонтировали, а открытие отметили с помпой — шариками и традиционной красной лентой. Теперь движение по мосту безопасно для водителей и пешеходов.

Системная проблема

Это не единственный случай в регионе, когда прокуратуре приходится заставлять чиновников чинить дороги. Например, недавно ведомство через суд потребовало отремонтировать сразу 12 аварийных мостов в Зианчуринском районе республики. Там сооружения тоже имели многочисленные дефекты, включая ямы, трещины и деформацию опор.

