Прокуратура предостерегла подрядчика о срыве дорожных работ в Уфе

Подрядчик «Дортрансстрой» не успевает сдать улицы Генерала Кусимова и Мечтателей в уфимской Дёме. Прокуратура выписала предупреждение. Под угрозой транспортная артерия для новых микрорайонов.

Строительство важной дороги в Дёмском районе Уфы рискует затянуться, из-за чего жители новых микрорайонов могут не дождаться обещанного комфорта в срок. Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура уже отреагировала на ситуацию, объявив подрядчику официальное предостережение.

Компания «Дортрансстрой» получила предупреждение от прокурора Дёмского района Эльдара Гареева. Причиной стало серьёзное отставание от графика при строительстве улиц Генерала Кусимова и Мечтателей. Проверка показала, что темпы работ не соответствуют утверждённым планам.

Для разбора полётов прокурор организовал рабочее совещание. На ковёр вызвали всех причастных: руководство муниципалитета, представителей заказчика, а также самих подрядчиков и их субподрядчиков. Цель встречи была одна — понять, почему стройка тормозит, и как это исправить.

Завершение строительства было намечено на конец 2025 года, и к концу августа объект был готов на 80%. Однако текущие темпы ставят эти планы под сомнение.

Речь идёт не просто о двух улицах, а о создании ключевой транспортной артерии. Новая дорога должна соединить Дёмское шоссе с микрорайонами «Серебряный ручей», ЖК «Мечтателей» и «Новая Дёма». Весь процесс теперь находится под пристальным контролем прокуратуры.

Согласно данным с сайта госзакупок, капитальный ремонт улицы Кусимова был оценён в 709 миллионов рублей, а строительство улицы Мечтателей — в 174 миллиона. Общая стоимость работ превышает 880 миллионов.

Более того, эта стройка — лишь малая часть большой городской программы. По официальным планам на 2025 год, в Уфе должны реализовать 38 дорожных проектов, включая 15 объектов капитального строительства и 23 участка ремонта общей протяжённостью около 18 километров.