Проезд в трамваях и троллейбусах Уфы подорожает с марта

С 1 марта 2026 года в Уфе вырастет стоимость проезда в трамваях и троллейбусах — поездка за наличные будет стоить 41 рубль.
место в маршрутке
Госкомитет РБ по тарифам постановлением от 23 января 2026 года утвердил новые тарифы на поездки в трамваях и троллейбусах Уфы. Новые цены начнут действовать с 1 марта 2026 года.

За наличный расчёт или оплату банковской картой пассажиры заплатят 41 рубль за одну поездку. Владельцы транспортной карты «Алга» и бессрочных пластиковых карт — 34 рубля.

Для школьников и студентов колледжей при использовании единой транспортной карты действует льготный тариф — 21 рубль за поездку. Перевозка одного места багажа будет стоить 24 рубля.

Ранее тариф по карте «Алга» составлял 31 рубль, при оплате наличными — 35 рублей. Ученический проездной стоил 18 рублей, а провоз багажа — 22 рубля.

Индексация не затронет льготные категории граждан. Социальный проездной стоит 600 рублей в месяц, а акция «Счастливый час» продолжает действовать.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года в Уфе уже выросли цены на проезд в автобусах по регулируемым маршрутам. Поездка на городских автобусах АО «Башавтотранс» стоит 46 рублей, по карте «Алга» — 42 рубля. Мэрия объяснила пересмотр тарифов удорожанием топлива, запасных частей и обслуживания подвижного состава.

