Проезд в электротранспорте Уфы подорожает до 41 рубля с 1 февраля

Госкомитет Башкирии по тарифам подготовил проект повышения цен на проезд в трамваях и троллейбусах. Изменения коснутся Уфы и Стерлитамака и вступят в силу 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на документ ведомства.
Новые тарифы в Уфе
Цены вырастут для всех категорий пассажиров. Больше всего заплатят те, кто рассчитывается наличными или обычной банковской картой — стоимость поездки вырастет сразу на 6 рублей.
Пользователи транспортных карт и приложений тоже заплатят больше, но разница с наличным расчетом увеличится. Это стимулирует пассажиров переходить на безналичную оплату.
Как изменятся цены в Уфе:
Что изменится в Стерлитамаке
Во втором по величине городе республики также пересмотрят тарифы на троллейбусы:
- Предельная стоимость поездки вырастет с 35 до 40 рублей.
- Провоз багажа подорожает с 32 до 36 рублей.
Почему растут цены
Эксперты объясняют повышение тарифов ростом расходов перевозчиков. Предприятия тратят больше денег на запчасти и обслуживание контактных сетей и рельсов.
Дополнительная нагрузка на бюджет МУЭТ — обслуживание подержанных трамваев PESA Fokstrot, которые Уфа получила из Москвы. Кроме того, половину всех расходов перевозчиков составляет фонд оплаты труда водителей и кондукторов.
На чем еще станет дороже ездить
Параллельно с электротранспортом дорожает проезд в автобусах госперевозчика «Башавтотранс». Минтранс Башкирии уже анонсировал новые цены с 1 февраля:
- За наличные — 46 рублей (было 41 ₽).
- По карте «Алга» — 42 рубля (было 34 ₽).
Справка
В последний раз цены на трамваи и троллейбусы в Уфе поднимали в июне 2024 года.
Волна подорожания транспорта в Башкирии началась с 1 января 2026 года. С начала года выросли цены на пригородные поезда: проезд в городской электричке «Толпар» подорожал с 40 до 45 рублей, а билет на участке Дема — Иглино теперь стоит 40 рублей.