0
5 часов
Дороги и транспорт

Проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает до 46 рублей с 1 февраля

С 1 февраля проезд в автобусах госперевозчика при оплате наличными составит 46 рублей, по карте «Алга» — 42 рубля. Изменения затронут и городской электротранспорт.
автобус башавтотранса
©Ньюс-Баш

С 1 февраля 2026 года в Башкирии вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения затронут городские и межмуниципальные маршруты «Башавтотранса», а также электротранспорт Уфы. Проект постановления подготовил Госкомтариф республики, сообщает региональный Минтранс.

Содержание
  1. Сколько придется платить
  2. Почему повышают цены
  3. Льготы сохраняются
  4. Справка

Сколько придется платить

Цены вырастут для всех категорий пассажиров, кроме льготников.

  • Наличные и банковская карта: 46 рублей (сейчас 41 рубль).
  • Карта «Алга»: 42 рубля (сейчас 34 рубля).
  • Межмуниципальные маршруты: 4,6 рубля за километр пути (предельный тариф).

По данным издания News-Bash.ru, тарифы пересмотрят и для электротранспорта Уфы. Проезд в трамваях и троллейбусах МУЭТ может подорожать до 41 рубля за наличный расчет и до 34 рублей по карте.

Почему повышают цены

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова объяснила рост тарифов инфляцией. Вырученные средства пойдут на покрытие выросших расходов перевозчиков:

  1. Подорожало топливо и запчасти.
  2. Выросли затраты на ремонт техники.
  3. Нужно индексировать зарплаты водителей и обновлять автопарк.

В Минтрансе ссылаются на опыт соседних регионов, где проезд уже стоит дороже. Например, в Казани и Набережных Челнах поездка обходится в 46 рублей, в Краснодаре — в 51 рубль, во Владивостоке — в 60 рублей.

Льготы сохраняются

Повышение цен не затронет социально незащищенные группы граждан. Условия проезда остаются прежними:

  • Единый социальный проездной — 600 рублей в месяц. Им пользуются 127 тысяч жителей.
  • Дети из многодетных семей — бесплатно.
  • Дети участников спецоперации — бесплатно.

Справка

В последний раз тарифы на государственных маршрутах повышали в июне 2024 года. Тогда стоимость проезда за наличный расчет выросла до 41 рубля. Карта «Алга» с момента запуска в 2019 году сэкономила жителям региона 1,7 млрд рублей.

Частные перевозчики Уфы начали поднимать цены раньше госструктур. Еще весной 2025 года на популярных маршрутах (например, № 209 и № 211) стоимость проезда выросла до 45 рублей. Предприниматели, в частности ИП Батыров, также объясняли это решение ростом издержек.

Похожие записи
0
16.01.2026
Дороги и транспорт

Проезд в электротранспорте Уфы подорожает до 41 рубля с 1 февраля

трамвай едет по рельсам
С 1 февраля в Уфе могут повысить тарифы в трамваях и троллейбусах: наличными — до 41 рубля, по транспортной карте — до 34.
0
09.01.2026
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

аодитель маршрутки
Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
0
01.01.2026
Экономика

В России выросли минимальные цены на водку и сигареты

бутылки алкоголя в магазине
С 1 января 2026 года магазины не имеют права продавать водку дешевле 409 рублей за пол-литра, а пачку сигарет — дешевле 153 рублей. Повышение связано с новыми приказами Минфина и Минсельхоза, которые подняли минимальные розничные цены и акцизы.
0
29.12.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы утвердили расписание транспорта на новогодние каникулы

место в маршрутке
В новогоднюю ночь транспорт в Уфе будет курсировать до 03:30 с интервалом до 45 минут. С 1 по 11 января вводится расписание выходного дня.
0
27.12.2025
Экономика

Тарифы на вывоз мусора в Башкирии вырастут на 12% с осени 2026 года

мусоровоз зеленого цвета
С 1 октября 2026 года жители республики станут платить за вывоз и утилизацию отходов на 10–12% больше. Новые расценки утвердил Госкомитет по тарифам, сообщает РБК-Уфа.
0
25.12.2025
Экономика

К 2042 году потребление газа в Уфе вырастет до 4,3 млрд кубометров

огонь из комфорки
К 2042 году столице Башкирии потребуется 4,3 млрд кубометров газа в год. Дополнительное топливо необходимо для обогрева новых жилых кварталов, которые появятся в центре, Забелье и Зауфимье.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии экипаж автобуса лишили премии за высадку школьника в мороз

дорожный знак автобусная остановка
Кондуктор и водитель «Башавтотранса» остались без новогодних выплат. Они выгнали 14-летнего подростка из салона в 20-градусный мороз из-за отсутствия денег на карте.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

Техосмотр в Башкирии подорожает до 1150 рублей с 2026 года

колесо автомобиля
С 1 января 2026 года предельная стоимость техосмотра легкового автомобиля в Башкирии вырастет до 1150 рублей. Правительство республики утвердило новые тарифы: услуга подорожает в среднем на 9,5% для всех категорий транспорта.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.