Проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает до 46 рублей с 1 февраля

С 1 февраля проезд в автобусах госперевозчика при оплате наличными составит 46 рублей, по карте «Алга» — 42 рубля. Изменения затронут и городской электротранспорт.

С 1 февраля 2026 года в Башкирии вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения затронут городские и межмуниципальные маршруты «Башавтотранса», а также электротранспорт Уфы. Проект постановления подготовил Госкомтариф республики, сообщает региональный Минтранс.

Сколько придется платить

Цены вырастут для всех категорий пассажиров, кроме льготников.

Наличные и банковская карта : 46 рублей (сейчас 41 рубль).

: 46 рублей (сейчас 41 рубль). Карта «Алга» : 42 рубля (сейчас 34 рубля).

: 42 рубля (сейчас 34 рубля). Межмуниципальные маршруты: 4,6 рубля за километр пути (предельный тариф).

По данным издания News-Bash.ru, тарифы пересмотрят и для электротранспорта Уфы. Проезд в трамваях и троллейбусах МУЭТ может подорожать до 41 рубля за наличный расчет и до 34 рублей по карте.

Почему повышают цены

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова объяснила рост тарифов инфляцией. Вырученные средства пойдут на покрытие выросших расходов перевозчиков:

Подорожало топливо и запчасти. Выросли затраты на ремонт техники. Нужно индексировать зарплаты водителей и обновлять автопарк.

В Минтрансе ссылаются на опыт соседних регионов, где проезд уже стоит дороже. Например, в Казани и Набережных Челнах поездка обходится в 46 рублей, в Краснодаре — в 51 рубль, во Владивостоке — в 60 рублей.

Льготы сохраняются

Повышение цен не затронет социально незащищенные группы граждан. Условия проезда остаются прежними:

Единый социальный проездной — 600 рублей в месяц. Им пользуются 127 тысяч жителей.

— 600 рублей в месяц. Им пользуются 127 тысяч жителей. Дети из многодетных семей — бесплатно.

— бесплатно. Дети участников спецоперации — бесплатно.

Справка

В последний раз тарифы на государственных маршрутах повышали в июне 2024 года. Тогда стоимость проезда за наличный расчет выросла до 41 рубля. Карта «Алга» с момента запуска в 2019 году сэкономила жителям региона 1,7 млрд рублей.

Частные перевозчики Уфы начали поднимать цены раньше госструктур. Еще весной 2025 года на популярных маршрутах (например, № 209 и № 211) стоимость проезда выросла до 45 рублей. Предприниматели, в частности ИП Батыров, также объясняли это решение ростом издержек.