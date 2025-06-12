Проект мостов через Белую и Дёму в Уфе отклонила госэкспертиза

Амбициозная стройка трёх мостов в Уфе и пригороде встала на паузу. Как стало известно, Главгосэкспертиза 10 июня выдала отрицательное заключение на документацию по масштабному проекту. Будущее переправ стоимостью 15 миллиардов рублей теперь туманно, они отправлены на доработку.
В планах было возвести путепроводы через реки Белая, Дёма и Камышовка. Эти сооружения должны были связать город с федеральной трассой Р-240 и обеспечить выезды на Миловское шоссе. Проект предполагал соединить улицу Рижскую в Нижегородке с районом «Казарез».
За разработку, начатую ещё в 2022 году, отвечал застройщик Dars Development. Руководит компанией бывший ульяновский министр инвестиций Дмитрий Рябов. К созданию технической документации был привлечён консорциум из семи проектных организаций.
В самой Dars Development комментируют ситуацию сдержанно. Представители застройщика утверждают, что свои обязательства по проектированию выполнили и передали готовый проект властям республики. Теперь выявленные экспертами замечания устраняются для повторной подачи документов.
Изначально предполагалось, что гигантский проект завершат к 2027 году. Весь этот план, словно карточный домик, теперь под угрозой срыва, хотя ещё в феврале 2025 года региональный Минстрой давал ему зелёный свет.
Первоначальный план финансирования выглядел как классическое государственно-частное партнёрство. Девелопер вложил 400 миллионов рублей из своего кармана в разработку всей проектной документации. Дальнейший расчёт был прост: с готовыми бумагами власти Башкирии должны были пойти к федеральному центру за основным финансированием. Предполагалось, что само строительство оплатят из бюджетных средств.
Однако в 2025 году в этой схеме появился сюжетный поворот. Власти заговорили о том, чтобы отдать проект в концессию. Это значит, что строить и обслуживать мосты будет частный инвестор. Для водителей такая схема может обернуться введением платного проезда, что уже вызвало споры. В Минтрансе РБ ссылаются на экономическую выгоду и закон, который разрешает делать проезд платным при наличии бесплатной альтернативы.
Ценник в 15 миллиардов объясняется масштабом проекта. Мосты призваны не просто соединить два берега, а создать полноценную транспортную артерию. Она свяжет микрорайон Нижегородка с Забельем и обеспечит прямой выход на федеральную трассу Р-240, что должно разгрузить городские дороги. Для сравнения, реконструкция моста в Казани обошлась в 1 миллиард, а вот Крымский мост стоил 228 миллиардов.