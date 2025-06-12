Проект мостов через Белую и Дёму в Уфе отклонила госэкспертиза

Выявленные экспертами замечания устраняются для повторной подачи документов

Амбициозная стройка трёх мостов в Уфе и пригороде встала на паузу. Как стало известно, Главгосэкспертиза 10 июня выдала отрицательное заключение на документацию по масштабному проекту. Будущее переправ стоимостью 15 миллиардов рублей теперь туманно, они отправлены на доработку.

В планах было возвести путепроводы через реки Белая, Дёма и Камышовка. Эти сооружения должны были связать город с федеральной трассой Р-240 и обеспечить выезды на Миловское шоссе. Проект предполагал соединить улицу Рижскую в Нижегородке с районом «Казарез».

За разработку, начатую ещё в 2022 году, отвечал застройщик Dars Development. Руководит компанией бывший ульяновский министр инвестиций Дмитрий Рябов. К созданию технической документации был привлечён консорциум из семи проектных организаций.

В самой Dars Development комментируют ситуацию сдержанно. Представители застройщика утверждают, что свои обязательства по проектированию выполнили и передали готовый проект властям республики. Теперь выявленные экспертами замечания устраняются для повторной подачи документов.

Изначально предполагалось, что гигантский проект завершат к 2027 году. Весь этот план, словно карточный домик, теперь под угрозой срыва, хотя ещё в феврале 2025 года региональный Минстрой давал ему зелёный свет.

Первоначальный план финансирования выглядел как классическое государственно-частное партнёрство. Девелопер вложил 400 миллионов рублей из своего кармана в разработку всей проектной документации. Дальнейший расчёт был прост: с готовыми бумагами власти Башкирии должны были пойти к федеральному центру за основным финансированием. Предполагалось, что само строительство оплатят из бюджетных средств.

Однако в 2025 году в этой схеме появился сюжетный поворот. Власти заговорили о том, чтобы отдать проект в концессию. Это значит, что строить и обслуживать мосты будет частный инвестор. Для водителей такая схема может обернуться введением платного проезда, что уже вызвало споры. В Минтрансе РБ ссылаются на экономическую выгоду и закон, который разрешает делать проезд платным при наличии бесплатной альтернативы.