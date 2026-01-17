0
1 час
Дороги и транспорт

Продажи новых автомобилей в Башкирии снизились на 17% в 2025 году

В 2025 году в Башкирии реализовали 38,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 17,2% меньше, чем в предыдущем году, когда продажи составили 46,7 тысяч единиц.
иностранный автомобиль
© Imagen

Показатели реализации транспортных средств за 2025 год в Башкирии демонстрируют отрицательную динамику. Статистику по региональному авторынку опубликовал РБК Уфа, опираясь на данные Минпромторга России.

Всего в республике продали 38,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 17,2% меньше, чем в 2024 году. Тогда дилеры передали покупателям 46,7 тысячи машин без пробега.

Башкортостан занимает седьмую позицию среди субъектов страны по объемам продаж. Лидерами рейтинга остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Из ближайших соседей выше расположился Татарстан, где реализовали 61,6 тысячи авто.

Рынок легкого коммерческого транспорта сократился на 19%. За отчетный период было продано 2,3 тысячи таких машин. Годом ранее показатель составлял 2,8 тысячи единиц техники.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте грузовиков. Продажи упали на 58,7% — с 2,2 тысячи до 889 штук. Количество реализованных новых автобусов уменьшилось на 50,8%, составив 217 единиц против 441 в прошлом году.

В целом по России рынок новых авто сократился на 19%, достигнув отметки в 1,5 млн машин. При этом продажи отечественной техники выросли на 0,2% (831,2 тысячи штук). Реализация иномарок снизилась на 34%.

По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на рынке к концу года достигла 56%. В декабре спрос на отечественные машины вырос на 22,6% относительно аналогичного периода 2024 года, тогда как продажи импортных авто упали на 11%.

Снижение покупательской активности эксперты объясняют экономическими факторами, в том числе высокой ключевой ставкой ЦБ. Удорожание автокредитов сделало покупку нового транспорта менее доступной для части населения региона.

В первой половине 2025 года динамика падения была еще более выраженной. За январь—август в Башкирии продали 22,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 23,4% меньше показателей предыдущего года. К концу года темпы снижения продаж несколько замедлились.

Похожие записи
0
16.01.2026
Новости

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую отрасль Башкирии по итогам 2025 года

деньги в кошельке
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения опубликовало данные по заработным платам. Лидером стала добывающая промышленность, а максимальный рост доходов зафиксирован в сфере услуг.
0
15.01.2026
Новости

В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

рука пожилого человека
Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
0
14.01.2026
Новости

Стал известен размер средней пенсии работающих пенсионеров Башкирии

деньги под кошельком
Средний размер пенсии в регионе составил 22,9 тысячи рублей. Показатель вырос на 11,4% за год, но остается ниже общероссийского значения.
0
12.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии зафиксировано снижение смертности на дорогах в 2025 году

авто после дтп
Глава Минтранса региона Любовь Минакова отчиталась о снижении числа погибших в ДТП. Несмотря на положительную динамику, некоторые проблемы остаются.
0
27.12.2025
Экономика

Росстат: средняя зарплата в Башкирии выросла до 72,3 тысячи рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
За десять месяцев 2025 года средняя начисленная зарплата в республике выросла до 72,3 тысячи рублей. Это на 10,8% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета Росстата.
0
11.12.2025
Новости

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

кошелек с пятитысячными купюрами
В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.