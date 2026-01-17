Продажи новых автомобилей в Башкирии снизились на 17% в 2025 году

В 2025 году в Башкирии реализовали 38,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 17,2% меньше, чем в предыдущем году, когда продажи составили 46,7 тысяч единиц.

Показатели реализации транспортных средств за 2025 год в Башкирии демонстрируют отрицательную динамику. Статистику по региональному авторынку опубликовал РБК Уфа, опираясь на данные Минпромторга России.

Всего в республике продали 38,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 17,2% меньше, чем в 2024 году. Тогда дилеры передали покупателям 46,7 тысячи машин без пробега.

Башкортостан занимает седьмую позицию среди субъектов страны по объемам продаж. Лидерами рейтинга остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Из ближайших соседей выше расположился Татарстан, где реализовали 61,6 тысячи авто.

Рынок легкого коммерческого транспорта сократился на 19%. За отчетный период было продано 2,3 тысячи таких машин. Годом ранее показатель составлял 2,8 тысячи единиц техники.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте грузовиков. Продажи упали на 58,7% — с 2,2 тысячи до 889 штук. Количество реализованных новых автобусов уменьшилось на 50,8%, составив 217 единиц против 441 в прошлом году.

В целом по России рынок новых авто сократился на 19%, достигнув отметки в 1,5 млн машин. При этом продажи отечественной техники выросли на 0,2% (831,2 тысячи штук). Реализация иномарок снизилась на 34%.

По данным Минпромторга, доля российских автомобилей на рынке к концу года достигла 56%. В декабре спрос на отечественные машины вырос на 22,6% относительно аналогичного периода 2024 года, тогда как продажи импортных авто упали на 11%.

Снижение покупательской активности эксперты объясняют экономическими факторами, в том числе высокой ключевой ставкой ЦБ. Удорожание автокредитов сделало покупку нового транспорта менее доступной для части населения региона.

В первой половине 2025 года динамика падения была еще более выраженной. За январь—август в Башкирии продали 22,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 23,4% меньше показателей предыдущего года. К концу года темпы снижения продаж несколько замедлились.