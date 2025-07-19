Последняя инстанция: Бастрыкин лично взялся за дороги Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с разбитой дорогой в Чишминском районе Башкирии. Проверка началась после того, как отчаявшиеся жители написали ему напрямую в соцсетях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь лично вмешался в решение дорожных проблем Башкирии. На этот раз его внимание привлекла жалоба жителей Чишминского района, которые, отчаявшись достучаться до местных властей, написали ему напрямую во «ВКонтакте».

Речь идёт о единственной дороге, которая связывает сёла Новые Ябалаклы, Альбеево и Чукраклы с районным центром. По словам жителей, асфальтовое покрытие на ней давно исчезло, а грунтовую дорогу размывает дождями, из-за чего она превратилась в полосу препятствий с глубокими ямами. Передвижение по ней, особенно в плохую погоду, практически невозможно.

После прямого обращения к главе СКР ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Александр Бастрыкин поручил региональному управлению Следственного комитета немедленно организовать процессуальную проверку. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Башкирии Марату Галиханову предписано лично доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Это уже не первый случай, когда личное вмешательство Бастрыкина становится единственным способом решить застарелые проблемы в республике.

В июле 2025 года он поручил доложить о результатах проверки по разрушенному мосту через реку Ашинку в селе Казаяк, из-за которого жители, включая экстренные службы, не могли нормально проехать.

В июне 2025 года глава СКР взял на контроль ситуацию в селе Красноусольский. Там более 13 лет назад молодым семьям выделили участки, но так и не построили к ним нормальные дороги.

Оба раза, как и в случае с Чишминским районом, поводом для проверки стали прямые обращения жителей в приёмную главы СКР в социальной сети.