Последняя инстанция: Бастрыкин лично взялся за дороги Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с разбитой дорогой в Чишминском районе Башкирии. Проверка началась после того, как отчаявшиеся жители написали ему напрямую в соцсетях ©Imagen
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь лично вмешался в решение дорожных проблем Башкирии. На этот раз его внимание привлекла жалоба жителей Чишминского района, которые, отчаявшись достучаться до местных властей, написали ему напрямую во «ВКонтакте».
Речь идёт о единственной дороге, которая связывает сёла Новые Ябалаклы, Альбеево и Чукраклы с районным центром. По словам жителей, асфальтовое покрытие на ней давно исчезло, а грунтовую дорогу размывает дождями, из-за чего она превратилась в полосу препятствий с глубокими ямами. Передвижение по ней, особенно в плохую погоду, практически невозможно.
После прямого обращения к главе СКР ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Александр Бастрыкин поручил региональному управлению Следственного комитета немедленно организовать процессуальную проверку. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Башкирии Марату Галиханову предписано лично доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Это уже не первый случай, когда личное вмешательство Бастрыкина становится единственным способом решить застарелые проблемы в республике.
В июле 2025 года он поручил доложить о результатах проверки по разрушенному мосту через реку Ашинку в селе Казаяк, из-за которого жители, включая экстренные службы, не могли нормально проехать.
В июне 2025 года глава СКР взял на контроль ситуацию в селе Красноусольский. Там более 13 лет назад молодым семьям выделили участки, но так и не построили к ним нормальные дороги.
Оба раза, как и в случае с Чишминским районом, поводом для проверки стали прямые обращения жителей в приёмную главы СКР в социальной сети.
- Почему жители пишут напрямую Бастрыкину? Неужели это единственный способ решить проблему?
К сожалению, для многих это стало последней инстанцией. Когда многочисленные обращения в местные и региональные органы власти не приносят результата, прямое обращение к главе Следственного комитета России через его официальную приёмную в соцсети «ВКонтакте» часто становится единственным работающим механизмом. Как показывает практика, в том числе по предыдущим случаям в Красноусольском и Караидельском районах, личное вмешательство Бастрыкина заставляет региональные ведомства немедленно реагировать.
- Что конкретно означает «взял на контроль»? Просто слова или реальное действие?
Это вполне реальное действие, которое запускает строгий бюрократический процесс. «Взять на контроль» означает, что теперь ход процессуальной проверки будет отслеживаться не только на региональном уровне, но и в центральном аппарате СКР в Москве. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Башкирии Марат Галиханов обязан лично докладывать Бастрыкину о ходе и результатах проверки. Это значительно повышает ответственность и не позволяет «спустить дело на тормозах».
- Дорогу в итоге отремонтируют?
Начало процессуальной проверки резко повышает шансы на ремонт. Хотя сам Следственный комитет дороги не строит, проверка направлена на установление должностных лиц, чьё бездействие привело к такой ситуации. Угроза уголовной ответственности за халатность часто становится мощным стимулом для местных властей оперативно найти средства и решить проблему. Стоит отметить, что в Чишминском районе в 2025 году запланирован ремонт других дорог в рамках нацпроектов, что говорит о наличии ресурсов в принципе.
- Какое наказание может грозить чиновникам за бездействие?
Если в ходе проверки будут выявлены признаки преступления, может быть возбуждено уголовное дело, как правило, по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Наказание по ней варьируется от крупного штрафа до исправительных работ или даже ареста. Расследование подобных дел — одно из направлений работы СК. Например, в Башкирии расследуются дела о хищениях при строительстве дорог компанией «Башкиравтодор», что показывает серьёзность подхода ведомства к проблемам в этой сфере.
- Эта проблема касается только сельских дорог?
Наиболее вопиющие случаи, привлекающие внимание главы СКР, действительно часто происходят в сельской местности, где одна дорога может быть единственной связью с «большой землёй». Однако проблемы есть и на крупных трассах. Например, в 2025 году запланирован ремонт участков дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки, которой ежедневно пользуются тысячи водителей. Это говорит о системных проблемах в дорожной отрасли, а не только о трудностях отдельных сёл.
- А почему в Башкирии так много проблем именно с дорогами?
Проблема комплексная. Помимо традиционных причин, таких как недостаточное финансирование и сложные климатические условия, эксперты и даже участники уголовных дел указывают на системные недостатки. Один из обвиняемых по делу «Башкиравтодора» в ходе допроса высказал мнение, что подрядчики должны не только строить дороги по госконтракту, но и нести ответственность за их последующее содержание. Это, по его мнению, заставило бы их изначально выполнять работы более качественно, чтобы потом меньше тратиться на текущий ремонт.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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