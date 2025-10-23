Пора переходить на зимнюю резину: сколько стоит шиномонтаж в Уфе

Минтранс республики призывает водителей не откладывать замену, чтобы избежать Дня жестянщика

Уфимцы начали переходить на зимнюю резину из-за приближающихся холодов. В городе работает около 200 шиномонтажек, а замена четырех колес обойдется от 1500 до 4500 рублей. В среднем автовладельцы платят 2000-2500 рублей за полный комплекс услуг.

Когда менять резину

Специалисты МЧС Башкирии рекомендуют переходить на зимнюю резину при среднесуточной температуре +5 градусов. Эксперты советуют ориентироваться на показатель +7-8 градусов. При более низких значениях летняя шина теряет эластичность и сцепление с дорогой.

Минтранс республики призывает водителей не откладывать замену, чтобы избежать Дня жестянщика. Синоптики прогнозируют понижение температуры в ближайшие дни, а в некоторых районах Башкирии ночью столбик термометра опустится ниже нуля.

Сколько стоит шиномонтаж

Цена зависит от диаметра колес и типа кузова. В популярных автосервисах Уфы стоимость варьируется: «ТТС Гарант» предлагает услугу от 1500 рублей, детейлинг-центр DELUXE — от 1700 рублей. Шиномонтаж «Автомойка 24 часа» берет от 1500 рублей, а «Уфимская шинная компания» — от 2000 рублей.

В шинном центре «AUTOMODA» комплексная замена для легковых автомобилей R15-R16 стоит 1800-1900 рублей со скидкой 20%. За снятие и установку одного колеса R15 просят 100 рублей, балансировку — еще 100 рублей. В автосервисе «АкМастер» перекидка колеса с балансировкой начинается от 250 рублей.

За эти деньги вам сделают балансировку и перебортовку. Стоимость самих зимних шин начинается от 2700 рублей за одну покрышку. Комплект из четырех шин можно купить как за 10 тысяч, так и за 30 тысяч рублей в зависимости от бренда и размера.

Где менять резину в Уфе

В городе десятки автосервисов работают до позднего вечера, а некоторые — круглосуточно. Среди популярных по отзывам — «Мастер кузова» на улице Аэропортовской, «Альянс Транстехцентр» и «Поломки.нет». Хорошие рейтинги у «Шиномонтажа Дема», Fit Service и «ШИНСЕРВИС».

Детейлинг-центр DELUXE на улице 50 лет СССР имеет рейтинг 4.9 из 5. Автосервис «ТТС Гарант» и центр «EXEED ТТС» также пользуются спросом у водителей. Актуальные цены и телефоны для записи размещены на картах «2ГИС».

Почему важно не затягивать

Опытные водители помнят о Дне жестянщика — времени массовых мелких аварий после первого снега. Явление связано с тем, что не все успевают вовремя сменить резину и перестроиться на зимний стиль вождения. Тонкий снежный покров делает дорогу скользкой, сцепление шин с асфальтом ухудшается.

На прошлой неделе трассу Уфа-Белорецк пришлось перекрыть из-за внезапной метели. Дорога стала настолько опасной, что водители на летней резине не могли продолжать движение. Ремонт после ДТП в любом случае обойдется дороже замены колес.

Сейчас в крупных шиномонтажках обслуживают 10-15 клиентов в день. Специалисты ожидают увеличения потока в выходные, а пик сезона прогнозируют с началом ноября. Лучше приехать заранее, чтобы избежать очередей.

Что еще нужно знать

Эксперты рекомендуют обновлять резину при сроке эксплуатации около 5 лет, если она правильно хранилась. Протектор зимних шин должен быть минимум 4 миллиметра.