Полторы тысячи жителей района в Башкирии лишились дороги до райцентра

Жители 10 сёл Шаранского района оказались отрезаны от райцентра. Грунтовую дорогу размыло дождями и разбили лесовозы. Власти обещают профилирование, но асфальта пока не будет.

Жители Шаранского района массово сообщают в социальных сетях о критической ситуации на дороге Шаран — Акбарисово. По словам сельчан, после осенних дождей грунтовое покрытие превратилось в непроходимую грязь, где застревают не только легковые автомобили, но и грузовики. Участок протяженностью 17 километров фактически стал единственным путем в райцентр для полутора тысяч человек из десяти населенных пунктов.

Местные жители отмечают, что состояние полотна ухудшилось из-за движения тяжелой техники, вывозящей, предположительно, ели. Глубокая колея и размытый грунт делают проезд крайне затруднительным: школьные автобусы перестали курсировать, а таксисты либо отказываются от заказов, либо значительно повышают цены. Поездка до ближайшего города Туймазы, расстояние до которого составляет около 40 километров, может стоить до двух тысяч рублей.

Отсутствие нормального проезда создало проблемы с обеспечением продуктами и медикаментами. В части населенных пунктов нет магазинов, и жители вынуждены самостоятельно добираться до Шарана за товарами первой необходимости. Выбраться из деревень без помощи тракторов становится практически невозможно.

В Управлении дорожного хозяйства республики прокомментировали ситуацию, пояснив, что капитальный ремонт с укладкой асфальта на данном участке пока не запланирован из-за отсутствия финансирования. Для проведения таких работ необходима разработка проекта и значительные средства. В качестве временной меры 28 ноября на проблемный участок был направлен грейдер для выравнивания поверхности.

При этом в соседнем Туймазинском районе недавно завершился ремонт дороги Шаран — Тюменяк, который проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью 4 километра обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики отчиталось о выполнении работ, отметив важность маршрута для связи районов с федеральной трассой М-5.

Тема состояния дорог в сельской местности Башкирии поднимается регулярно. Ранее сайт news-bash.ru сообщал о дорожно-транспортном происшествии на трассе Шаран — Токбердино, в результате которого погиб водитель автомобиля «Лада Приора». Хотя причиной аварии стала потеря управления, общая ситуация с дорожной инфраструктурой в районе остается предметом обсуждения.