Дороги и транспорт

«Почему нас никто не слышит»: жители района в Башкирии обратились к Хабирову

Жители деревни Старобедеево и окрестных сёл Благовещенского района Башкортостана записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову с просьбой отремонтировать трассу Благовещенск — Старонадеждино — Старобедеево.
Сельчане из деревни Старобедеево и прилегающих территорий Благовещенского района обратились напрямую к руководителю Башкортостана. В соцсетях 18 апреля опубликовали видео, в котором авторы описывают состояние трассы, соединяющей Благовещенск со Старонадеждино и Старобедеево.

«Уважаемый Радий Фаритович! Дорога Благовещенск — Старонадеждино — Старобедеево в ужасном состоянии. Почему нас, простых жителей, никто не слышит? Очень много обращений и писем отправлено в администрацию Благовещенского района», — говорится в обращении.

По словам авторов видео, по этой трассе ежедневно доставляют в школу первоклассника с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик живёт в соседнем населённом пункте, а учится в Старобедеево.

«А сколько ещё ему предстоит ездить по такой ужасной дороге?» — задаются вопросом жители.

В обращении также отмечается, что в деревне проживает немало родственников участников специальной военной операции. Авторы подчёркивают: их обращения в районную администрацию результата не дали. На момент публикации ни глава республики, ни представители администрации Благовещенского района публично на видео не отреагировали.

Напомним, в текущем году в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в нормативное состояние дорожные объекты общей протяжённостью около 486 км, в том числе более 200 км дорог опорной сети и 12 мостовых сооружений. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила на оперативном совещании под руководством Радия Хабирова.

Жители Башкирии фиксировали случаи, когда дороги включались в план ремонта, однако подрядчики к работам так и не приступали. По данным UFA1, управление дорожного хозяйства республики подтвердило, что ряд участков вошёл в план ремонта на 2025–2026 годы, контракт получил «Башкиравтодор», но к работам компания не приступила, и в её отношении была начата претензионная работа.

В сентябре 2025 года Кировский районный суд Уфы приговорил генерального директора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова к девяти годам лишения свободы за хищение более 152 млн рублей при реконструкции дорог в республике. В марте 2026 года, Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор и смягчил наказание двум ключевым фигурантам дела.

