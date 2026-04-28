Парковки в Уфе на майские праздники станут бесплатными

В майские праздники жители Уфы смогут оставлять автомобили на городских платных парковках без оплаты — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Одновременно в городе ограничат движение по улице Набережной.

Администрация Уфы объявила об отмене платы на муниципальных парковках в майские праздники 2026 года. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба мэрии.

Водители смогут бесплатно оставлять машины на городских платных стоянках в два периода: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В остальные дни парковки работают в штатном режиме.

Также, 1 мая с 7:00 до 13:00 улицу Набережную закроют для транспорта на участке от Сочинской до мостов через реку Белую. Ограничение связано с проведением церемонии возложения цветов к стеле «Уфа — город трудовой доблести».

Напомним, платные парковки в центре Уфы заработали летом 2025 года. Тогда в эксплуатацию ввели 1 188 мест на улицах исторического центра. Базовый тариф — 40 рублей в час в будние дни с 7:00 до 21:00.

Городские власти планируют существенно расширить платную зону. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление: с 15 мая 2026 года в городе добавят 3 394 машино-места с платным режимом. На 26 участках улично-дорожной сети установят дорожные знаки — на это выделят 4,67 млн рублей.

Церемония возложения цветов к стеле «Уфа — город трудовой доблести» проходит ежегодно 1 мая. Стелу открыли в Кировском районе в ноябре 2022 года в память о трудовом подвиге жителей Уфы в годы Великой Отечественной войны. Статус города трудовой доблести Уфе присвоил президент России Владимир Путин.

Практика отмены парковочной платы в праздники в Уфе уже применялась. В новогодние каникулы 2025–2026 годов все городские платные парковки перевели в бесплатный режим с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно.