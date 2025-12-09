ОСАГО подорожает с 9 декабря в России

С 9 декабря в России меняются тарифы ОСАГО: расширяются коридоры и растут коэффициенты в регионах с высоким мошенничеством.

С 9 декабря 2025 года в России меняются правила расчёта стоимости полисов ОСАГО. Банк России расширяет тарифный коридор и обновляет территориальные коэффициенты — это затронет как аккуратных водителей, так и тех, кто регулярно попадает в аварии.

Базовый тариф по ОСАГО для большинства видов транспорта расширяется на 15% в обе стороны. Для мотоциклов границы коридора увеличиваются сразу на 40%.

Это означает одно. Страховщики смогут как заметнее снижать цену для аккуратных водителей, так и сильнее её повышать для тех, кто создаёт повышенные риски.

Регулятор поясняет: прежний тарифный коридор перестал справляться со своей задачей. Из-за жёсткой конкуренции страховые компании не спешили поднимать стоимость полисов для дисциплинированных автомобилистов, а проблемы создавали именно водители, часто становящиеся виновниками ДТП. Теперь страховщикам дают больше свободы, чтобы точнее учитывать индивидуальные риски.

Кого коснутся изменения

Больше всего изменения почувствуют водители, которые регулярно попадают в аварии по своей вине. Их немного, но именно они сильно влияют на общую стоимость страховки в регионах. Для таких автомобилистов полис может существенно подорожать.

Для осторожных участников дорожного движения, наоборот, у компаний появится больше возможностей оставить стоимость на прежнем уровне. Или даже снизить её.

Отдельный блок изменений касается территориальных коэффициентов — показателей, зависящих от места регистрации транспортного средства. Банк России пересмотрел эти значения: для 20 территорий коэффициент снижен, а для 28 — повышен. Там, где риск мошенничества и аварийность высоки, стоимость страховки может заметно вырасти.

Борьба с мошенничеством

Особое внимание регулятор уделил регионам с повышенными рисками недобросовестных схем в сфере ОСАГО. В таких субъектах участились случаи фиктивных ДТП и завышенных страховых выплат.

Для них территориальный коэффициент увеличен вдвое.

Это решение должно помочь сбалансировать рынок и снизить нагрузку на добросовестных страхователей. Важно, что коэффициенты применяются не к целым регионам, а к отдельным территориальным единицам. Например, в одной и той же области условия для областного центра и других районов могут отличаться. Так, в крупных городах, где плотный трафик и больше ДТП, коэффициент часто выше, чем в малых населённых пунктах.

По замыслу Центробанка, новые правила должны подтолкнуть региональные власти активнее бороться со страховым мошенничеством и серыми схемами. Предполагается, что это приведёт к более справедливому ценообразованию: аккуратные водители будут меньше субсидировать тех, кто систематически нарушает ПДД или участвует в сомнительных страховых историях.

