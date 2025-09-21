0
16 часов
Дороги и транспорт

Новый утильсбор может оставить жителей Башкирии без мощных иномарок

С 1 октября ввоз иномарок мощнее 159 л.с. станет дороже. Льготный утильсбор отменяют, а покупателям на вторичке придётся проверять всё досконально.
иностранный автомобиль
Покупка мощной иномарки с октября превратится в дорогое удовольствие. Чиновники в третий раз за год меняют правила игры с утильсбором, делая заграничные авто роскошью для большинства жителей Башкирии.

Суть в отмене льготы для физлиц. Раньше за машину для себя можно было заплатить скромные 3–5 тысяч рублей. Теперь для всех авто с двигателем мощнее 159 лошадей включается коммерческий тариф. А это уже совершенно другие деньги, и поблажек не будет. С октября за ввоз такого автомобиля придётся выложить минимум 667 тысяч.

В планах властей заложено ежегодное увеличение ставок. Уже в 2026 году минимальный сбор подскочит до 800 тысяч рублей, а к 2030 году достигнет отметки в 1,72 миллиона.

Под удар попадают даже популярные модели, которые массово везут в Уфу и другие города. Часто планка в 160 сил разделяет не разные машины, а комплектации одной и той же. Например, базовый Haval H3 проходит по льготе, а его топовая версия уже нет. Аналогичная история с седаном «Москвич 6».

Главный риск теперь для покупателей на вторичке — нарваться на авто с неоплаченным сбором. Обязанность по его уплате автоматически ляжет на нового владельца. Поэтому перед сделкой придётся досконально проверять все документы продавца, иначе поддержка автопрома станет вашей личной проблемой.

