Дороги и транспорт

Новые автомобили подорожают до 3,7 млн рублей к лету 2026 года

В первой половине 2026 года стоимость новых машин в России вырастет в среднем на 10%. Дилеры будут менять ценники плавно, в течение нескольких месяцев. Основные причины роста — повышение утильсбора, инфляция и сложная логистика.
автомобиль в снегу
©Imagen 3

Прогноз цен

Средняя цена нового легкового автомобиля сейчас составляет 3,4 млн рублей. К лету 2026 года эта сумма увеличится до 3,7 млн рублей.

Подорожание затронет все сегменты:

  • Новые авто: рост на 10–15% прогнозируют в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и агентстве «Автостат».
  • Китайские бренды: несмотря на конкуренцию, цены на иномарки из КНР поднимутся вслед за общим рынком на 15-20%.
  • Вторичный рынок: автомобили с пробегом традиционно дорожают следом за новыми, но с задержкой в несколько месяцев.
  • Параллельный импорт: рост стоимости до 50%.

Доступность машин в Башкирии

Республика занимает 42-е место в рейтинге доступности автомобилей. Рост цен ударит по покупательной способности жителей региона сильнее, чем в среднем по стране.

Что могут позволить себе семьи в Башкирии:

  • Недорогая машина (1,3 млн руб.): доступна для 16% семей (при условии покупки в кредит и расходов на содержание).
  • Автомобиль в среднем ценовом сегменте (2,9 млн руб.): доступна только для 4,2% семей.

Ситуацию усугубляет быстрое падение цен на подержанных «китайцев». Владельцы теряют деньги при перепродаже быстрее, чем хозяева европейских авто. Например, кроссовер Omoda S5 за месяц дешевеет на 11%, а Haval Jolion — на 10,8%.

Цены на автомобили в России непрерывно растут последние три года. Основной драйвер — индексация утилизационного сбора, которую правительство использует для стимулирования локального производства. Производители и импортеры включают эти издержки в конечную стоимость машины, перекладывая оплату на потребителя.

