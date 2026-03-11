В Башкирии 11 марта ограничили проезд автобусам и грузовикам по трем автодорогам

В Башкирии 11 марта из-за ухудшения погоды ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трёх региональных автодорогах. Запрет действует ориентировочно до 12:00.

Три участка региональных автодорог в Башкирии перекрыли для грузового и пассажирского транспорта с утра 11 марта. Об этом сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Какие трассы перекрыты в Башкирии 11 марта

Ограничения вступили в силу с 09:00 из-за неблагоприятных метеорологических условий. Проезд запрещён на трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й километр, которая проходит через Архангельский и Белорецкий районы, на автодороге Белебей — Ермолкино с 1-го по 13-й километр, а также на участке Подлесное — Шаровка протяжённостью 17 километров. Снять ограничения планируют ориентировочно к полудню.

Трасса Уфа — Белорецк: третье перекрытие за март

Ограничения движения на региональных трассах Башкирии из-за непогоды вводятся регулярно в зимне-весенний период. 8 марта 2026 года движение было ограничено на трассе Уфа — Инзер — Белорецк на участке с 67-го по 204-й километр из-за снегопада и плохой видимости.

3 марта аналогичные ограничения действовали сразу на трёх горных трассах — Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск и Белорецк — Учалы — Миасс, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

11 января 2026 года из-за метели и обильного снегопада ограничивали проезд на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке от Уфы до Челябинской области, сообщал «Интерфакс».

Кроме того, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил сезонные ограничения движения большегрузов по региональным трассам в апреле и с мая по август 2026 года.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, предварительно по итогам 2025 года количество ДТП в республике снизилось на 9,5%, а число пострадавших — на 10,5%.

В 2025 году на дорогах Башкортостана погибли 375 человек — на 23 человека меньше, чем в 2024 году (398 человек). При этом за первое полугодие 2025 года в республике зафиксировано 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта, что осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Башкортостан за 11 месяцев 2025 года занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе.

Кого касается запрет и что делать водителям

При введении ограничений движения на трассах Башкирии запрет касается грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов — движение легковых автомобилей, как правило, не ограничивается. Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учётом ограничений и по возможности не выезжать до улучшения погодных условий.