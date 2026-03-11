0
9 часов
Дороги и транспорт

В Башкирии 11 марта ограничили проезд автобусам и грузовикам по трем автодорогам

В Башкирии 11 марта из-за ухудшения погоды ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трёх региональных автодорогах. Запрет действует ориентировочно до 12:00.
по трассе движется фура
©коллаж Ньюс-Баш

Три участка региональных автодорог в Башкирии перекрыли для грузового и пассажирского транспорта с утра 11 марта. Об этом сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Какие трассы перекрыты в Башкирии 11 марта

Ограничения вступили в силу с 09:00 из-за неблагоприятных метеорологических условий. Проезд запрещён на трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й километр, которая проходит через Архангельский и Белорецкий районы, на автодороге Белебей — Ермолкино с 1-го по 13-й километр, а также на участке Подлесное — Шаровка протяжённостью 17 километров. Снять ограничения планируют ориентировочно к полудню.

Трасса Уфа — Белорецк: третье перекрытие за март

Ограничения движения на региональных трассах Башкирии из-за непогоды вводятся регулярно в зимне-весенний период. 8 марта 2026 года движение было ограничено на трассе Уфа — Инзер — Белорецк на участке с 67-го по 204-й километр из-за снегопада и плохой видимости.

3 марта аналогичные ограничения действовали сразу на трёх горных трассах — Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск и Белорецк — Учалы — Миасс, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

11 января 2026 года из-за метели и обильного снегопада ограничивали проезд на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке от Уфы до Челябинской области, сообщал «Интерфакс».

Кроме того, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил сезонные ограничения движения большегрузов по региональным трассам в апреле  и с мая по август 2026 года.

Башкирия — четвёртая в России по числу погибших в ДТП

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, предварительно по итогам 2025 года количество ДТП в республике снизилось на 9,5%, а число пострадавших — на 10,5%.

В 2025 году на дорогах Башкортостана погибли 375 человек — на 23 человека меньше, чем в 2024 году (398 человек). При этом за первое полугодие 2025 года в республике зафиксировано 61,9 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта, что осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Башкортостан за 11 месяцев 2025 года занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе.

Кого касается запрет и что делать водителям

При введении ограничений движения на трассах Башкирии запрет касается грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов — движение легковых автомобилей, как правило, не ограничивается. Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учётом ограничений и по возможности не выезжать до улучшения погодных условий.

Похожие записи
0
08.03.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа — Инзер — Белорецк: всему виной непогода

машины едут в метель
В Башкирии 8 марта ограничили движение на горной трассе из-за снегопада и сильного ветра. Закрыт участок протяжённостью почти 140 километров.
0
26.02.2026
Дороги и транспорт

С 1 апреля в Башкирии введут ограничения движения для грузовиков

по трассе движется фура
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление об ограничении движения большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам с апреля по август 2026 года.
0
20.02.2026
Дороги и транспорт

Из-за метели и снегопада в Башкирии ввели ограничения на пяти участках автодорог

метель на дороге
В южных районах Башкирии снегопад и метель парализовали движение на пяти участках автодорог — часть из них закрыта для любого транспорта.
0
09.02.2026
Дороги и транспорт

На трассе М-5 в Башкирии ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за непогоды

машины едут в метель
С 10:15 9 февраля на участке трассы М-5 «Урал» от развязки у Федоровки до границы с Челябинской областью запретили проезд пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков.
0
02.02.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за метели ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

машины едут в метель
С 8:20 утра трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков из-за мощной метели. Участок в 170 км перекрыт, ориентировочно до 14:00. Подробности ограничений и советы ГИБДД.
0
30.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли трассу на Нефтекамск: кого не пустят и когда откроют

патруль гаи на дороге
Утром 30 января в Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Красный Холм – Нефтекамск.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.