Башавтотранс запустил автобусное сообщение между Нефтекамском и знаменитыми «Солеными озерами» Соль-Илецка. Маршрут № 938 начнет возить отдыхающих с 27 июня по расписанию три раза в неделю.

Автобусы будут отправляться от городского автовокзала Нефтекамска по вторникам, пятницам и воскресеньям в 20:20. Обратный путь туристы смогут проделать по понедельникам, средам и субботам в 20:00. Перевозчик обещает комфортабельные автобусы для ночных переездов.

Параллельно с 12 июня возобновил работу сезонный маршрут из Уфы. Столичные автобусы курсируют через день с Южного автовокзала в 23:00, а обратно из Соль-Илецка отправляются в 10:00. Для любителей железной дороги по выходным ходит экспресс-электричка из Оренбурга.

Популярность курорта среди башкортостанцев растет год от года. Входной билет на территорию озер в 2025 году подорожал до 400 рублей, но это не останавливает поток желающих. Детям до семи лет проход остается бесплатным при предъявлении документов.

Администрация курорта ежедневно принимает в среднем 25 тысяч человек и вывозит восемь тонн мусора. За лето сюда приезжает до миллиона туристов, привлеченных лечебными свойствами соленой воды.

По данным Минтуризма Башкирии, спрос на туры выходного дня в республику за год вырос на 60%. Власти планируют увеличить турпоток до 2,4 млн человек в 2025 году. На развитие туристической отрасли Башкортостан получил 272,8 млн рублей федерального финансирования.

Для тех, кто предпочитает не ехать в Оренбуржье, существуют местные соленые озера. Мулдаккуль в Абзелиловском районе находится всего в 200 километрах от Уфы и предлагает аналогичные лечебные свойства. Озеро Якут около села Якутово расположено в 280 километрах от столицы республики и обходится значительно дешевле — вход всего 100 рублей против 400 в Соль-Илецке.