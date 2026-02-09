0
Дороги и транспорт

На трассе М-5 в Башкирии ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за непогоды

С 10:15 9 февраля на участке трассы М-5 «Урал» от развязки у Федоровки до границы с Челябинской областью запретили проезд пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков. Ограничение ввели из-за плохих погодных условий, о снятии сообщат дополнительно.
машины едут в метель
©МЧС по Башкирии

Движение тяжелого транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси временно ограничили на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкортостане. Меры введены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ограничение начало действовать с 10:15 9 февраля на участке протяженностью около 68 километров (с 1480 по 1548 километр). Он начинается от транспортной развязки с селом Федоровка и простирается до границы с Челябинской областью. Информацию об этом распространило Министерство транспорта Башкортостана. Причиной стали снегопад и плохая видимость.

В соседней Челябинской области действуют аналогичные запреты на приграничном отрезке трассы М-5. Там движение автобусов, маршруток и грузовиков ограничено от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль. Ожидается, что ограничения снимут в 17:00 9 февраля, однако срок может быть продлен. Снегопад в Челябинской области начался ночью, синоптики прогнозируют осадки в течение двух дней.

В Министерстве транспорта Башкортостана пояснили, что такие меры являются стандартными при сильной метели или гололеде. Тяжелые транспортные средства хуже поддаются управлению в сложных погодных условиях, что повышает риски для всех участников дорожного движения.

Ранее движение на трассе Уфа — Инзер — Белорецк в Башкортостане было восстановлено после аналогичных ограничений.

Водителям грузового и пассажирского транспорта предложено использовать объездные маршруты. Движение легковых автомобилей не ограничено. Информация о снятии запрета будет сообщена дополнительно.

Похожие записи
02.02.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за метели ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

машины едут в метель
С 8:20 утра трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков из-за мощной метели. Участок в 170 км перекрыт, ориентировочно до 14:00. Подробности ограничений и советы ГИБДД.
30.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли трассу на Нефтекамск: кого не пустят и когда откроют

патруль гаи на дороге
Утром 30 января в Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Красный Холм – Нефтекамск.
19.01.2026
Дороги и транспорт

Глава Башкирии запретил перекрывать трассы в мороз без крайней необходимости

автомобили на заснеженной трассе
Радий Хабиров отметил, что низкие температуры — нормальное явление для Урала, и при возможности проезда движение останавливать не следует.
11.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за непогоды ограничено движение на М-5

очистка дорог от снега
На федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
07.01.2026
Дороги и транспорт

С 9 января в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресла

ребенок в детском автокресле
С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ. Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч. В Башкирии усилят контроль.
05.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа – Оренбург из-за снегопада

машины едут в метель
5 января в Башкирии введены ограничения для транспорта на региональных дорогах и федеральной трассе Р-240. Причиной стали метель и плохая видимость.
