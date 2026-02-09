На трассе М-5 в Башкирии ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за непогоды

С 10:15 9 февраля на участке трассы М-5 «Урал» от развязки у Федоровки до границы с Челябинской областью запретили проезд пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков. Ограничение ввели из-за плохих погодных условий, о снятии сообщат дополнительно.

Движение тяжелого транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси временно ограничили на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкортостане. Меры введены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ограничение начало действовать с 10:15 9 февраля на участке протяженностью около 68 километров (с 1480 по 1548 километр). Он начинается от транспортной развязки с селом Федоровка и простирается до границы с Челябинской областью. Информацию об этом распространило Министерство транспорта Башкортостана. Причиной стали снегопад и плохая видимость.

В соседней Челябинской области действуют аналогичные запреты на приграничном отрезке трассы М-5. Там движение автобусов, маршруток и грузовиков ограничено от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль. Ожидается, что ограничения снимут в 17:00 9 февраля, однако срок может быть продлен. Снегопад в Челябинской области начался ночью, синоптики прогнозируют осадки в течение двух дней.

В Министерстве транспорта Башкортостана пояснили, что такие меры являются стандартными при сильной метели или гололеде. Тяжелые транспортные средства хуже поддаются управлению в сложных погодных условиях, что повышает риски для всех участников дорожного движения.

Ранее движение на трассе Уфа — Инзер — Белорецк в Башкортостане было восстановлено после аналогичных ограничений.

Водителям грузового и пассажирского транспорта предложено использовать объездные маршруты. Движение легковых автомобилей не ограничено. Информация о снятии запрета будет сообщена дополнительно.