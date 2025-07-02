На севере Башкирии началась реконструкция важной дороги

На севере Башкирии взялись за дорогу Бураево – Куеда. На ремонт выделили 388 миллионов, обновят 25 км ©Imagen
Более трёх тысяч водителей, которые каждый день колесят по дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда, скоро вздохнут с облегчением. Трассу, соединяющую три района на севере республики, ждёт тотальное обновление, сообщили в Минтрансе региона.
В этом сезоне дорожники планируют привести в порядок 25 километров полотна на четырёх участках. Реконструкция затронет отрезки в Бураевском, Балтачевском и Татышлинском районах. На это из казны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделили целых 388 миллионов рублей.
Активные работы уже развернулись. В Татышлинском районе техника снимает изношенное покрытие, готовя дорогу к преображению. Полотно сбрасывают, чтобы уложить свежие выравнивающие и верхние слои асфальта.
После этого рабочие укрепят обочины и нанесут новенькую разметку. О масштабах говорит тот факт, что на время монтажа конструкций на 70-м километре трассы дорогу даже пришлось временно перекрывать.
388 миллионов — это много. Но почему именно эта дорога, а не разбитая улица возле моего дома?
Всё просто: эта трасса — не просто дорога из села в село, а стратегическая артерия, которая связывает три района Башкирии с Пермским краем. По ней каждый день проезжает более 3 тысяч автомобилей, поэтому её состояние — вопрос не только комфорта, но и безопасности. Что касается остальных дорог, то их тоже ремонтируют, но по определённой системе. В приоритет попадают так называемые «фонящие» дороги — те, что находятся в плохом состоянии, не видели ремонта более 8 лет и на которые чаще всего жалуются жители.
И надолго ли этого ремонта хватит? А то мы знаем, как у нас асфальт весной вместе со снегом сходит.
В теории, должно хватить надолго. Это не просто ямочный ремонт, а капитальное обновление по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что подразумевает более строгий контроль. Технология тоже не самая простая: подрядчики полностью снимают старое изношенное покрытие, затем укладывают новый выравнивающий слой, а уже сверху — финальный, самый прочный. Плюс укрепляют обочины. Это как делать ремонт в квартире: можно подклеить обои, а можно содрать всё до бетона и сделать заново. Здесь выбрали второй вариант.
25 километров ремонта — это же ад для водителей. Всё лето в пробках стоять?
Небольшие неудобства, конечно, будут, от этого никуда не деться. Например, на одном из участков в Татышлинском районе уже объявляли о временном полном закрытии движения на пару часов для монтажа конструкций. Но полностью трассу на всё лето никто перекрывать не будет. Обычно работы ведутся по участкам, с организацией реверсивного движения. Дорожники работают в усиленном режиме, потому что для них сейчас самая жаркая пора, и все крупные проекты стараются завершить до наступления холодов.
Это разовая акция или в Башкирии наконец-то системно взялись за дороги? Где посмотреть весь список «счастливчиков»?
Это часть большого плана. Всего в 2025 году в республике планируют отремонтировать около 600 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Так что трасса на Куеду — лишь один из более чем 200 объектов. Полный перечень дорог, которые ждёт обновление в этом году, можно найти на официальных сайтах Минтранса Башкирии и республиканского Управления дорожного хозяйства. А если вы хотите, чтобы отремонтировали дорогу в вашем населённом пункте, нужно обращаться в местную администрацию, чтобы они подали заявку на включение её в план.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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