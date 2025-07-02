На севере Башкирии началась реконструкция важной дороги

На севере Башкирии взялись за дорогу Бураево – Куеда. На ремонт выделили 388 миллионов, обновят 25 км

Более трёх тысяч водителей, которые каждый день колесят по дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда, скоро вздохнут с облегчением. Трассу, соединяющую три района на севере республики, ждёт тотальное обновление, сообщили в Минтрансе региона.

В этом сезоне дорожники планируют привести в порядок 25 километров полотна на четырёх участках. Реконструкция затронет отрезки в Бураевском, Балтачевском и Татышлинском районах. На это из казны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделили целых 388 миллионов рублей.

Активные работы уже развернулись. В Татышлинском районе техника снимает изношенное покрытие, готовя дорогу к преображению. Полотно сбрасывают, чтобы уложить свежие выравнивающие и верхние слои асфальта.

После этого рабочие укрепят обочины и нанесут новенькую разметку. О масштабах говорит тот факт, что на время монтажа конструкций на 70-м километре трассы дорогу даже пришлось временно перекрывать.

Этот ремонт — часть большого плана по приведению в порядок дорожной сети на севере Башкирии. Одновременно с этой трассой рабочие обновляют ещё 19 километров дороги Янаул — Верхние Татышлы.