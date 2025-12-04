«Мы тонем в грязи!»: Жители Башкирии пристыдили Хабирова за приглашение посетить Ташкент

После восторгов Радия Хабирова о Ташкенте жители Башкирии пожаловались: в райцентры не пробиться, дороги утонули в грязи, о поездках приходится только мечтать.

О визите в столицу Узбекистана на страницах соцсетей рассказал сам Радий Хабиров. Публикация сопровождалась фотографиями, личными оценками, а также приглашением посетить Ташкент.

Часть комментаторов под постом напомнила главе региона, что для многих жителей сёл Башкирии любая поездка сейчас — испытание, потому что добраться до районного центра уже проблема. Люди пишут, что грунтовки и второстепенные дороги раскисли, машины вязнут в колеях, а некоторые населённые пункты, по их словам, фактически отрезаны от «большой земли».

В комментариях к посту Хабирова звучат жалобы, что целые районы, включая Бураевский, «сидят в грязи», и люди не могут выехать по дорогам даже по делам, не говоря уже о путешествиях в другие страны. Другие пользователи не спорят с тем, что Ташкент красив, но предлагают властям хотя бы разыграть тысячи билетов или путёвок, потому что самостоятельно многие семьи просто не в состоянии оплатить такой отдых.

Часть аудитории поддержала главу республики: пользователи благодарят его за фотографии и рассказывают, что сами мечтают побывать в Узбекистане, называя Ташкент уютным и интересным для туризма городом. По настроению комментарии разделились: от резкого недовольства состоянием дорог до пожеланий удачной поездки и надежд, что сотрудничество с Узбекистаном принесёт пользу и самой Башкирии.

Тема разбитых трасс в северо-западных районах, в том числе Бураевском, в регионе поднимается не впервые: ранее сообщалось, что тяжёлые самосвалы, задействованные при строительстве трассы М‑12 «Восток», буквально размололи местное покрытие, а ущерб дорожной сети Хабиров оценивал примерно в 20 миллиардов рублей. На восстановление потребуется порядка 400 миллионов рублей в год, и власти сразу предупреждали, что ремонт растянется на годы.

На недавней прямой линии с Радием Хабировым жители республики тоже чаще всего жаловались именно на состояние дорог, а также на проблемы ЖКХ и благоустройства, после чего чиновники отчитались о разборе более 2,4 тысячи обращений. Тема транспортной доступности сёл стабильно входит в число главных претензий к республиканским и муниципальным властям.

Сам же визит Хабирова в Узбекистан официально позиционируется как рабочий: делегация Башкортостана участвует в заседании межправительственной комиссии и подписала с узбекской стороной дорожную карту по развитию сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании и других отраслях. Чиновники подчёркивают, что партнёрство с Ташкентом должно привлечь инвестиции и создать новые проекты, однако в комментариях к посту главы республики люди пока чаще спрашивают о том, когда в порядок приведут их собственные сельские дороги.