Дороги и транспорт

Мост через Ай в Мечетлинском районе Башкирии сдадут до конца 2026 года

Трёхсотметровый путепровод возле Большеустьикинского связывает три региона России.
грузовая техника на ремонте моста
©Любовь Минакова / Telegram

Капитальный ремонт моста через реку Ай в Мечетлинском районе Башкортостана завершится до конца 2026 года. Об этом 11 апреля заявила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Мост длиной 300 метров стоит вблизи села Большеустьикинское и входит в состав трассы Кропачево — Месягутово — Ачит. Она связывает Башкортостан с Челябинской и Свердловской областями, обеспечивая выход к федеральным трассам М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

«Работы идут по графику. Их завершат до конца этого года», — сообщила Минакова.

Ремонт начался в 2025 году. Сейчас движение на объекте организовано в реверсивном режиме — по одной полосе с регулировкой светофором.

По данным агентства «Башинформ», мост пропускает более 3,5 тысячи автомобилей в сутки. Это один из самых загруженных мостов в межрегиональном сообщении.

Объект входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Подрядчик укрепляет конусы, восстанавливает опоры пролётного строения и меняет устаревшие водосбросные лотки на новые.

В 2025 году в Башкортостане отремонтировали 11 мостов суммарной протяжённостью 1260 метров. В 2026-м планируется привести в порядок не менее 13 мостов общей длиной 1900 метров.

