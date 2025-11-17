Минус 3,5 миллиона рублей: житель Башкирии попытался купить машину из Европы и остался ни с чем

Требование 100% предоплаты, цена значительно ниже рыночной и настойчивость менеджера — вот три главных признака мошеннической схемы по «пригону» автомобилей из-за границы, жертвами которой все чаще становятся россияне. В Башкирии от действий аферистов недавно пострадали несколько человек, потеряв в общей сложности около 9 миллионов рублей.

Показательной стала история 40-летнего жителя республики, который лишился 3,5 миллионов рублей при попытке заказать Hyundai из Европы. Мужчина нашел объявление в сети, перешел на фишинговый сайт и после общения с «менеджером» в мессенджере согласился на сделку. Он перевел всю сумму двумя частями, после чего аферисты сообщили о выдуманных проблемах с таможней и перестали выходить на связь.

Полиция сообщает, что это системная проблема. Мошенники активно создают сайты-клоны и Telegram-каналы, где предлагают автомобили из Европы, Китая и Японии по выгодному курсу. Еще двое жителей региона, включая 56-летнего уфимца, потеряли более 5,5 млн рублей по идентичной схеме.

Как защитить себя от автомобильных аферистов?

Эксперты и правоохранители советуют:

Никакой полной предоплаты . Максимум — небольшой задаток по официальному договору с возможностью проверить компанию.

. Максимум — небольшой задаток по официальному договору с возможностью проверить компанию. Проверяйте репутацию продавца . Ищите реальные отзывы, проверяйте юридические данные компании, как долго существует сайт.

. Ищите реальные отзывы, проверяйте юридические данные компании, как долго существует сайт. Сравнивайте цены . Если предложение на 20-30% ниже среднерыночной цены, это почти всегда ловушка.

. Если предложение на 20-30% ниже среднерыночной цены, это почти всегда ловушка. Откажитесь от сделки при спешке . Фразы «предложение действует час», «последняя машина на складе» — классические манипуляции.

. Фразы «предложение действует час», «последняя машина на складе» — классические манипуляции. Избегайте оплаты в криптовалюте. Такие транзакции практически невозможно отследить и оспорить.

По данным МВД, за 2024 год ущерб россиян от различных мошеннических схем может достигать 300 миллиардов рублей. Ведомство призывает граждан к максимальной бдительности при совершении сделок в интернете.